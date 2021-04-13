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Во вторник компания Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 4, который снова выйдет в версиях с диагональю экрана 13,5 и 15 дюймов. Корпус мало изменился по сравнению с Surface Laptop 3. На нём есть прежние порты USB 3.2 Gen 2 (один USB Type-A, один USB Type-C и один Surface Connect).

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В плане дизайна поменялись цвета. Surface Laptop 4 предлагает новую расцветку Ice Blue, которая прежде была на Surface Laptop Go. Разработчики отказались от синего цвета, который был основным с момента появления ноутбуков первого поколения. Поскольку Ice Blue заменяет Cobalt Blue, модель Ice Blue предлагается с тканью Alcantara. Всего цвета четыре: платина, песчаник, голубой лед и чёрный.

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Синий цвет может вернуться в будущих поколениях устройств. Microsoft дала понять, что периодически будет менять цветовые варианты. Прямо сейчас компания фокусируется на более нежных цветах, тогда как пару лет назад делала упор на более яркие цвета.

В этот раз обе разновидности ноутбука работают на процессорах Intel и AMD. Нельзя сказать, что один вариант предназначен исключительно для работы, а другой для потребительского рынка.

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Используются процессоры Intel 11-го поколения и новая графика Iris Xe. У AMD выбраны процессоры Ryzen 4000 Surface Edition. Из названия следует, что они оптимизированы специально для этого ноутбука.

Surface Laptop 4 доступен для заказов в США, Канаде и Японии по цене от $999,99. Поставки начнутся 15 апреля. При покупке на Microsoft.com или Bestbuy.com даётся бесплатная пара наушников Surface. В ближайшие недели начнутся продажи и в других странах.