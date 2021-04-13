Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Canalys: мировые поставки ПК выросли на 55% в первом квартале 2021 года

Дефицит процессоров и другой электроники этому не помешал
[ ] для раздела Блоги
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Даже далёкие от мира технологий люди уже могли слышать о всемирном дефиците полупроводниковых продуктов. Он стал результатом нескольких факторов, таких как пандемия коронавируса, взлёт стоимости криптовалют, засухи, морозы и т.д.

реклама

Аналитическая компания Canalys опубликовала отчёт, согласно которому поставки компьютеров в первом квартале года увеличились на 55%. Было выпущено 82,7 млн экземпляров, что является самым высоким показателем в первом квартале с 2012 года. Лидером по количеству поставок является Apple. За год рост у неё составил 105%, следом за ней идут Acer и HP с ростом 82% и 64% соответственно.

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

На дефицит можно посмотреть с положительной стороны. Вследствие роста средних цен из-за нехватки компонентов инновации в дизайне вызывают долгосрочные изменения в подходах производителей ПК к спросу и предложению. Производители чипов тоже настроены оптимистично в отношении персональных компьютеров и увеличили свои запланированные будущие инвестиции, чтобы извлечь выгоду в долгосрочной перспективе. Хотя пандемия ещё не закончилась, в конце туннеля виден свет. Это стимулирует инвестиции малого и среднего бизнеса в компьютеры, которые резко прекратились в 2020 году.

реклама

Что касается долей рынка, Lenovo лидирует с 25% рынка, за ней следует HP с 23%. Dell потеряла долю в первом квартале, но смогла занять третье место с 15% рынка. Apple и Acer заняли оставшуюся часть рынка, контролируя 8% и 6% соответственно.

Canalys ожидает, что рынок ПК будет испытывать нехватку компонентов на протяжении большей части года. Связанная с пандемией неопределённость и необходимость ждать восстановления экономик может считаться тревожным сигналом для правительств. Им следует начать инвестировать в полупроводниковую промышленность для решения проблемы нехватки микросхем.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

компьютеры компьютеры apple
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
8
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
151
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
22
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
74
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
300
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS PX-850 (80 Plus Platinum)
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ
9

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 300
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 74
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 151
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
139
Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей
120
Покупатели Redmi Note 10 жалуются на проблемы с дисплеями
6
Microsoft работает над решением проблем со звуком в Chrome и YouTube
10
HUAWEI завершила жизненный цикл 22 актуальных смартфонов 2019-2020-го года отменив выход EMUI 11
2
Токенизированные акции Tesla появились на криптовалютной бирже Binance
9
Аналитики раскритиковали спутниковый интернет Starlink от Илона Маска
17
В Европе появились первые видеокарты для майнинга Gigabyte CMP 30HX
17
Встроенную графику Intel UHD Graphics 750 процессора intel Core i7-11700K сравнили с GeForce GT 1030
2
Скоростной тоннель Илона Маска не оправдал ожидания журналистов
21
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
132
В сети появились фотографии первой видеокарты от Intel
31
Троян Joker заражает устройства Huawei
1
80 старых смартфонов Xiaomi 2017-2019-х годов получили новую прошивку на базе Android 11
14
6 флагманов Xiaomi 2018 года получат стабильную прошивку MIUI 12.5
1
Sony перед скорым закрытием магазина PSN для PlayStation 3 запретила владельцам консоли загружать обновления для игр
12
Основатель Биткоина оказался владельцем состояния в 61 миллиард долларов в Биткоинах
13
Ограничение обрабатываемых видеопотоков на потребительских видеокартах NVIDIA можно разблокировать
9
Преемник NVIDIA Ampere появится в следующем году
16
Blackview представила новую версию защищённого смартфона BV5100
+

Популярные статьи

Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
151
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
22
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
101
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
146
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
8

Сейчас обсуждают

Кеша
17:19
Молодец автор. но корпус тесноват как не крути.
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
Snoopy
17:17
"хоть с кирпича хоть с бетона" - а потом таких как ты находят в пьяном виде утонувшими в этих кирпичных и бетонных ямах, так что не ругайся
На крупнейшем российском новостном портале Lenta.ru назвали лучшие конфигурации ПК для игр
Сергей Боровой
17:17
так он же петух, там логики 0
Рынок видеокарт не пострадает из-за поставок карт для майнинга: генеральный директор nVidia
SweetLow
17:15
>Одновременно он призвал власти США запретить использование TikTok на территории страны, поскольку данное китайское приложение даёт разработчикам доступ к чувствительной информации о пользователях. Ме...
Сооснователь PayPal увидел в биткоине угрозу для Америки
Руслан Черванёв
17:11
да это с видоса скрин
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
Snoopy
17:10
К сожалению даже в городах миллионниках это самое обычное и распространенное явление для этой страны, а кто то даже на ведёрко ходят, даже в москве туалеты отсутствуют, будто местные обитатели к ним ...
На крупнейшем российском новостном портале Lenta.ru назвали лучшие конфигурации ПК для игр
LorDex
17:08
3900 по нормальным ценам были только в момент появления, потом барыги смекнули и цена приблизилась к 3900x. Боюсь что по 300 баксов 5800 мы и не увидим в отдельной продаже. Наверное нужно ждать рефре...
Процессоры AMD Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 поступили в продажу
SweetLow
17:07
>поэтому пояс из жёстких дисков ляжет даже с небольшим нахлёстом. Это "небольшой" нахлёст вообще то ~ 640 км над уровнем планеты даст если кольцо БЕЗ нахлёста сделать.
Выпущенными Seagate жёсткими дисками уже можно опоясать Землю
Тилька Шмидт
17:06
Не самый прикол, когда с читами они умудряются сливаться)
Разработчики Call of Duty Warzone сообщили о блокировке ещё 45 тысяч читеров
Твоя мамка
17:04
Угадай я чья буду?)
Преемник NVIDIA Ampere появится в следующем году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем