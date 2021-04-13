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Даже далёкие от мира технологий люди уже могли слышать о всемирном дефиците полупроводниковых продуктов. Он стал результатом нескольких факторов, таких как пандемия коронавируса, взлёт стоимости криптовалют, засухи, морозы и т.д.

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Аналитическая компания Canalys опубликовала отчёт, согласно которому поставки компьютеров в первом квартале года увеличились на 55%. Было выпущено 82,7 млн экземпляров, что является самым высоким показателем в первом квартале с 2012 года. Лидером по количеству поставок является Apple. За год рост у неё составил 105%, следом за ней идут Acer и HP с ростом 82% и 64% соответственно.

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На дефицит можно посмотреть с положительной стороны. Вследствие роста средних цен из-за нехватки компонентов инновации в дизайне вызывают долгосрочные изменения в подходах производителей ПК к спросу и предложению. Производители чипов тоже настроены оптимистично в отношении персональных компьютеров и увеличили свои запланированные будущие инвестиции, чтобы извлечь выгоду в долгосрочной перспективе. Хотя пандемия ещё не закончилась, в конце туннеля виден свет. Это стимулирует инвестиции малого и среднего бизнеса в компьютеры, которые резко прекратились в 2020 году.

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Что касается долей рынка, Lenovo лидирует с 25% рынка, за ней следует HP с 23%. Dell потеряла долю в первом квартале, но смогла занять третье место с 15% рынка. Apple и Acer заняли оставшуюся часть рынка, контролируя 8% и 6% соответственно.

Canalys ожидает, что рынок ПК будет испытывать нехватку компонентов на протяжении большей части года. Связанная с пандемией неопределённость и необходимость ждать восстановления экономик может считаться тревожным сигналом для правительств. Им следует начать инвестировать в полупроводниковую промышленность для решения проблемы нехватки микросхем.