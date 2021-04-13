Экран с переменной частотой в iPhone 13 Pro 5G означает изменения для всей отрасли
Ожидается, что в этом году смартфоны iPhone 13 Pro будут оснащены дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Работа с интерфейсом на нём будет очень плавной, как и анимация в мобильных играх. Заплатить за это придётся повышением расхода энергии батареи.
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Многие аналитики считают, что Apple будет использовать технологию низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), чтобы частота обновления могла изменяться в зависимости от содержимого на экране. Например, в играх на iPhone 13 Pro экран будет обновляться с частотой 120 Гц. Если же на экране отображается статический контент, такой как текст, частота обновления будет значительно ниже.
Аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг написал в Twitter, что доля рынка экранов с LTPO к концу 2023 года превысит распространённость экранов LTPOS AMOLED. Линейка смартфонов iPhone 13 Pro поспособствует этому. Производителем экранов для Apple будет Samsung.
В прошлом месяце компания Elec сообщила, что судя по исследованию, Samsung Display переведёт производство OLED-дисплеев на LTPO. Они будут поставляться Apple позднее в этом году для iPhone 13 Pro.
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Как известно, Apple уже использует дисплей ProMotion с частотой 120 Гц на планшете iPad Pro. Они появились там ещё в 2017 года. Разница в том, что в iPad Pro использует экран LCD, а не OLED-панель из iPhone. Отличительной чертой LTPO является минимальное число компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором.
Издание Digitimes на прошлой неделе сообщило, что компоненты в iPhone 13 Pro будут потреблять на 15% меньше энергии, чем компоненты из iPhone 12. iPhone 13 сможет обеспечить подключение к 5G и частоту обновления 120 Гц без необходимости постоянно бегать к розетке или носить внешнюю батарею.
Постоянно активный экран Always On Display, впервые появившийся на часах Apple Watch Series 5, также стал возможен благодаря технологии LTPO.
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