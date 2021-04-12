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В новостях в последние годы было множество невероятных историй выживания iPhone в суровых условиях. Теперь появилась ещё одна история о неуязвимости лучших смартфонов мира.

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В прошлом году iPhone 11 провёл два месяца на дне лагуны Семи морей в Disneyworld, вернувшись домой живым и невредимым. До этого другой iPhone продержался шесть месяцев в озере, на глубине шести футов под водой. Всего один iPhone продержался три месяца под снегом во время русской зимы в 2011 году. Ещё один аппарат совершил 82-дневный заплыв по Тихому океану, в то время как ютубер Даллас обнаружил дорогой iPhone X, который три недели находился на дне реки.

Apple регулярно подвергается критике за отказ компенсировать нанесённый водой ущерб в своих страховых полисах, но у этого могут быть веские причины. Хотя ни один iPhone не позиционируется как по-настоящему «водонепроницаемый», их высокие рейтинги IPX в сочетании с устойчивостью к стихиям обеспечили им хорошую репутацию. Придётся сильно постараться топить iPhone, чтобы вода повредила его и потребовался ремонт.

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Ещё один владелец iPhone по имени Чен примерно в это же время в прошлом году проводил время, катаясь по озеру Сан Мун на Тайване на доске. Во время катания по озёрам на доске никак невозможно обойтись без смартфона, поэтому он был у Чена при себе. Это был iPhone 11 Pro Max 512 Гб по цене более $1000. Аппарат находился в небольшой водонепроницаемой сумке, которые вешаются на шею. Завязки у таких сумок не всегда надёжны.

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После нескольких падений с доски Чен внезапно почувствовал, что верёвка на его шее подозрительно лёгкая. Сумка вместе со смартфоном оказалась на дне озера глубиной 27 метров.

Многие водонепроницаемые сумки для iPhone на Amazon рассчитаны на максимальную глубину 15 метров. iPhone 11 Pro Max имеет рейтинг IP68, что означает, что он может выдержать погружение на глубину до 4 метров в течение 30 минут.

Ровно через год сильная засуха иссушила озеро до такой степени, что iPhone был найден на сухих камнях и возвращён владельцу в работоспособном состоянии. Эта часть дна озера не видела свет 50-60 лет. Вскоре после обнаружение аппарата вода в озере снова начала подниматься.