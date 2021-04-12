Всемирный дефицит чипов ударил и по Apple
Большинство из читающих технологические новости знают о серьёзном дефиците полупроводниковых чипов. Этот дефицит с прошлого года серьёзно влияет на самые разные отрасли производства по всему миру. Дефицит был спровоцирован рядом факторов, в том числе пандемией коронавируса, торговой войной США и Китая, засухой на Тайване. В частности, из-за пандемии вырос спрос на компьютеры и ноутбуки, с которых люди работают и учатся из дома. Они же стали источником развлечений и общения.
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Глобальный дефицит чипов влияет на автомобильную и грузовую промышленность, а также на смартфоны. Он же является ключевым фактором нехватки PlayStation 5 и игровых видеокарт. К сожалению, с большой долей вероятности этот кризис продлится и в следующем году, а может и в 2023.
До сих пор Apple была на шаг впереди конкурентов и казалась неуязвимой для дефицита. Samsung, Huawei, Xiaomi говорили о проблемах, в то время как Apple хранила молчание и осенью 2020 года заработала $111 млрд - рекорд для компании.
Секретом Apple было её стратегическое мышление: на раннем этапе Apple застолбила за собой до 80% производства 5 нм чипов TSMC (крупнейшего в мире производителя чипов для смартфонов) на этот год. В результате её конкуренты изо всех сил пытались разделить между собой оставшиеся производственные мощности. TSMC недавно объявила об инвестициях в размере $100 млрд в расширение своих мощностей в течение следующих 3 лет, чтобы противостоять возникшему дефициту. Однако ждать придётся долго, а продавать устройства нужно сейчас.
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Даже после всех предпринятых Apple мер сообщается, что дефицит начал воздействовать и на неё. В данный момент затронуты MacBook и iPad.
В производстве MacBook «монтаж компонентов на печатных платах перед окончательной сборкой» в настоящее время задерживается. В замедлении производства iPad виновато отсутствие дисплеев iPad и связанных с ними компонентов. Не указано, затронута ли конкретная модель или все они. Также нет информации о том, повлияет ли это на запуск ожидаемых в этом году iPad mini 6 или iPad Pro.
Наибольший доход Apple приносит продажа смартфонов iPhone. О проблемах с их производством пока ничего не говорится. В прошлом году их продажи в США были рекордами и для Apple важно сохранить динамику.
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