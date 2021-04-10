Приложение Google «Телефон» умеет автоматически записывать звонки с незнакомых номеров
В прошлом году в приложении Google «Телефон» появилась возможность записывать звонки. Теперь данная возможность расширяется за счёт автоматической записи номеров, которые отсутствуют в списке ваших контактов.
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Если вам часто звонят спамеры и прочие ненужные люди с неизвестных номеров, возможность записывать такие звонки автоматически обеспечит дополнительный уровень защиты. Первые признаки возможности автоматической записи появились ещё раньше при анализе файлов APK, но тогда она не была доступной. Теперь на форуме XDA Developers установили, что функция распространяется в некоторых регионах. В качестве доказательства там привели скриншот со смартфона Xiaomi Mi A3.
Таким образом, активировав переключатель, вы сможете избавиться от необходимости вручную включать запись разговора при каждом звонке. Даже если номер незнакомый, звонящий будет получать уведомление о том, что разговор записывается.
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Возможность записи звонков находится в новом разделе «Запись звонков» приложения Google «Телефон». Функция не эксклюзивная для смартфонов Google Pixel. Есть информация, что её видели на аппаратах Xiaomi и Nokia в разных странах.
Теперь пользователи получат возможность записывать важные деловые звонки и звонки от неизвестных и нежелательных лиц. Нужно иметь в виду, что в разных странах есть разное законодательство относительно подробной записи телефонных разговоров.
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