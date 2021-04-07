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Samsung вносит изменения в расписание обновления некоторых Android-устройств

Вместо ежемесячных некоторые обновлений станут ежеквартальными
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Обладатели смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ ежемесячно получали обновления безопасности. Теперь южнокорейский производитель вносит изменения в свой график обновлений и флагманы 2018 года отныне станут получать обновления безопасности каждые три месяца. Также реже станут обновляться аппараты Galaxy A30 и Galaxy M30. Прежде они получали обновления четыре раза в год, теперь будут два раза в год. Когда-то флагманский планшет Galaxy Tab S3, выпущенный в марте 2017 года, перестаёт получать обновления безопасности.

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Другие устройства Samsung, такие как Galaxy A52 и Galaxy A52 5G, теперь получают ежемесячные обновления безопасности. Среди получающих обновление раз в квартал можно найти модели Galaxy A32 5G и Galaxy A72.

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На своей посвящённой обновлениям безопасности странице компания пишет: «В Samsung очень серьёзно относятся к вопросам безопасности и конфиденциальности и мы делаем всё возможное, чтобы реагировать как можно быстрее. Безопасность вашего устройства и поддержание пользовательского доверия является нашим основным приоритетом. Некоторые устройства, выпущенные в 2019 году или позже, будут получать обновления безопасности на протяжении как минимум четырёх лет после релиза. Ежемесячные, ежеквартальные и двухгодичные обновления будут включать исправления для Android от Google и исправление ошибок Samsung».

Ежемесячные обновления получают следующие устройства:

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Ежеквартальное обновление предназначаются для:

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