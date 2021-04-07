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Меньше чем за 7 месяцев iOS 14 установлена на 90% устройств Apple

Как обычно, фрагментация на мобильных устройствах Apple отсутствует
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Прошло почти семь месяцев с момента появления операционных систем iOS 14 и iPadOS 14. Согласно очередным статистическим данным, уровень распространения iOS 14 достиг примерно 90%. В феврале Apple сообщала, что iOS 14 установлена на 86% совместимых устройств. В декабре уровень распространения iOS 14 составлял 72%, а меньше чем за неделю с момента релиза система была установлена на 25% устройств.

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Статистика взята у трекера Mixpanel. Выходит, что за минувший месяц доля iOS 14 выросла примерно на 4%.

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iOS 14 была впервые показана на конференции разработчиков WWDC в прошлом году. Релиз состоялся в сентябре вместе с новой линейкой смартфонов iPhone 12. В системе появились серьёзные изменения, вроде виджетов на домашнем экране. Ещё здесь имеется библиотека приложений, которая позволила пользователям свести к минимуму хаос на домашнем экране. В этом году конференция разработчиков WWDC запланирована на 7-11 июня. Там ожидается анонс iOS 15, которая появится с аппаратами iPhone 13 осенью.

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