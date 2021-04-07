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Во вторник компания Intel анонсировала чипы Xeon Scalable третьего поколения, которые нужны для центров обработки данных и всего остального, что требует подобного высокого уровня сложности вычислений. Ключевой новинкой является ускорение ИИ с помощью DL Boost. Производитель утверждает, что это единственные чипы для центров обработки данных с встроенным ИИ. Если сравнивать с прошлым поколением, Intel обещает на 74% лучшую производительность алгоритмов ИИ.

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Xeon Scalable относятся к семейству Ice Lake, что означает, что они построены на техпроцессе 10 нм. Intel обещает улучшение на 46% при обычных рабочих нагрузках. По сравнению с системой пятилетней давности производительность должна вырасти в среднем на 265%. Каждый процессор может иметь до 40 ядер и поддерживает до восьми каналов памяти DDR4-3200 и до 64 линий PCIe Gen 4 на сокет.

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«Наша масштабируемая платформа Intel Xeon 3-го поколения является самой гибкой и производительной. Она предназначена для обработки разнообразных рабочих нагрузок от облака до сети и периферии», говорит исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Data Platforms. «Intel занимает уникальное положение с точки зрения архитектуры, дизайна и производства, давая клиентам широкий спектр решений».

Ещё Intel обещает ускорение криптографии, что означает лучшую производительность криптографических алгоритмов. При наличии «рабочих нагрузок с интенсивным шифрованием» вы получите выгоду от этого.

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Платформа также включает в себя постоянную память Intel Optane серии 200, Optane SSD P5800X и SSD D5-P5316 NAND, а также сетевые адаптеры серии Ethernet 800 и новейшие ПЛИС Intel Agilex. Появились новые сетевые чипы N-SKU, которые обещают прорыв в 5G с увеличением производительности на 62%.

Intel заявляет, что более 800 поставщиков облачных услуг уже используют Xeon Scalable. В этом году ведущие поставщики облачных услуг будут переходить на продукты на базе новых чипов третьего поколения.