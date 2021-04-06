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Во вторник на YouTube был опубликован новый видеоролик от компании Supercell. В нём сообщается, что в игре Clash of Clans будет представлен новый 14 уровень ратуши. Здесь появятся отравляющие способности и новый дизайн в стиле джунглей.

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Ратуша описывается как «абсолютный ад». В ней появится оружие Giga Inferno, которое добавляет урон ядом к и без того мощной защите. Поначалу она очень похожа на продвинутую ратушу 13, но ситуация кардинально меняется после сноса здания войсками противника. Когда шкала жизни ратуши 14 полностью опустошена, она взрывается и расплескивает зелёный яд. Эта посмертная атака не только наносит большой урон, но и есть другие последствия для попавших под удар войск. Они станут передвигаться и атаковать медленнее обычного.

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Как и в случае с ратушами предыдущих нескольких уровней, Ратушу 14 можно обновлять несколько раз. Здесь имеется пять уникальных уровней, но при этом здоровье здания сохраняется на одном уровне, как и урон при разрушении. С обновлениями повышается только урон от яда.

В видеоролике мало информации, но тут на помощь приходят инсайдеры. Учитывая, насколько мощной должна быть Ратуша 14, следует отметить, что построить её будет очень дорого. Каждый уровень может оказаться дороже, чем все уровни Ратуши 13 вместе взятые. Времени на обновление уйдёт немало.

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В ближайшие дни Supercell может рассказать дополнительные подробности, а сейчас можно проанализировать предварительную информацию и том, что известно:

Новые стены с зелёным свечением

Новые уровни героев: 30-й уровень Королевского чемпиона, 55-й уровень Хранителя, 80-й уровень Короля варваров и Королевы лучников

Уровень лаборатории 12

Клановый замок 10 уровня с добавлением одного дополнительного заклинания

Орлиная артиллерия 5-го уровня

Швырятель уровень 3

Адская башня, уровень 8

Потайная Тесла 13 уровень

Пушка 20 уровня

Башня-бомбёжка, уровень 9

Неуязвимость Варвара и Лучника

Целители усилены

Новые уровни Валькирии и Ледяного Голема

Не исключено, что до релиза будут внесены какие-то изменения. В любом случае, это одно из самых крупных обновлений игры за последнее время.

Напомним, что Clash of Clans доступна на платформах Android и iOS.