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Слухи относительно новой приставки Apple TV 6 говорят о разных вещах, в том числе о производительности. Её увеличение сделало бы приставку пригодной для запуска игр в сервисе Apple Arcade. В таком случае не помешало бы увеличение поддерживаемой частоты выводимой на телевизор картинки. Если верить последней утечке кода бета-версии iOS 14.5, Apple работает над этим.

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В недавней бета-версии iOS 14.5 добавлено несколько ссылок на PineBoard для tvOS. Речь здесь идёт о поддержке частоты 120 Гц. Apple TV нынешнего поколения не поддерживает 120 Гц и даже обновление программного обеспечения ничего не сможет с этим поделать, поскольку ограничение на аппаратном уровне. Точнее говоря, нынешняя версия приставки оборудована портом HDMI 2.0, который ограничен частотой 4K 60 Гц.

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В Apple TV 6 можно рассчитывать на появление разъёма HDMI 2.1, который поддерживает разрешение 4K с частотой обновления до 120 Гц. Можно будет подключить её к телевизору с подобной частотой обновления и получить более плавное отображение картинки. Не исключено, что Apple TV 6 сможет отображать на такой частоте и игры. В одной из утечек данных говорилось, что Apple TV 6 будет работать на процессоре A14 Bionic, как iPhone 12.

В предыдущей утечке данных сказано, что Apple TV 6 оснащена компонентами последнего поколения. Более ранние слухи утверждали, что приставка будет на процессоре A12X Bionic. Также упоминалось передовое решение для охлаждения, позволяющее повысить тактовые частоты процессора. При наличии подобного мощного процессора постоянная работа на частоте 120 Гц не станет проблемой.