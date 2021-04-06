Galaxy S20 FE 4G могут начать выпускать на Snapdragon 865+ вместо Exynos 990
Смартфон Galaxy S20 FE доступен в двух вариантах: вариант 4G, который поставляется на Exynos 990, и вариант 5G, который поставляется на Snapdragon 865. Несколько дней назад был обнаружен новый вариант S20 FE с номером модели SM-G780G. Здесь есть поддержка стандарта связи LTE без 5G и применяется процессор Snapdragon 865. Предположительно, Samsung может полностью прекратить производство версии на Exynos 990 и начать продавать во всех странах разновидность смартфона на Snapdragon 865+. В том числе это относится к России.
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Источником информации является инсайдер Ice Universe из Twitter, неоднократно публиковавший точные сведения относительно продуктов Samsung и других производителей. Правда, есть сомнения в продаже во всех странах новой версии на Snapdragon 865+, когда во многих из них продаётся смартфон на Snapdragon 865 и разница между ними невелика.
Компания столкнулась с критикой чипа Exynos 990 из-за проблем с перегревом и временем автономной работы. Смартфоны линеек Galaxy S20 и Note 20 на Exynos 990 показали более низкую производительность, чем их аналог на Snapdragon 865. Некоторые пользователи были не прочь получить аппарат S20 FE на Snapdragon 865 и Samsung могла прислушаться к их пожеланиям.
Даже в 2021 году Galaxy S20 FE станет отличным устройством. У него экран Super AMOLED с диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 120 Гц, а также 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб встроенной памяти, слот для карт памяти microSD, конфигурация камеры 12 + 12 + 12 Мп на задней панели и 32 Мп впереди. Здесь есть все достоинства Galaxy S20, а также плоский экран и пластиковый корпус.
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Пока нет сведений относительно даты появления обновлённого смартфона.
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