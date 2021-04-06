Обновление значительно повысило графическую производительность Pixel 5
Компания Google начала выпускать на свои смартфоны апрельское обновление безопасности. Здесь содержатся несколько изменений, которые улучшают качество связи, камеры и стабильность работы всей линейки Pixel. Обновление также оптимизирует производительность Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Эти оптимизации резко повысили производительность в играх на последнем флагмане.
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Первое стабильное обновление Android 11, выпущенное на всех телефонах Pixel, привело к снижению производительности до уровня ниже, чем на смартфонах других компаний со сходными спецификациями. Очередное обновление устраняет этот недостаток. Речь идёт о повышении производительности на 30-50%. Результаты в бенчмарках показывают соответствующий прирост.
Представитель сайта Anandtech пишет, что обновление «почти удвоило» производительность его Pixel 5. Можно не сомневаться, что Pixel 4a 5G получит аналогичный прирост производительности, с учётом их одинаковых компонентов и программного обеспечения.
Пока неизвестно, как именно Google удалось добиться увеличения производительности графического процессора. Возможно, были проблемы с его оптимизацией на прошлых версиях программного обеспечения.
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