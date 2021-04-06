Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Google начала выпускать на свои смартфоны апрельское обновление безопасности. Здесь содержатся несколько изменений, которые улучшают качество связи, камеры и стабильность работы всей линейки Pixel. Обновление также оптимизирует производительность Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Эти оптимизации резко повысили производительность в играх на последнем флагмане.

реклама

Первое стабильное обновление Android 11, выпущенное на всех телефонах Pixel, привело к снижению производительности до уровня ниже, чем на смартфонах других компаний со сходными спецификациями. Очередное обновление устраняет этот недостаток. Речь идёт о повышении производительности на 30-50%. Результаты в бенчмарках показывают соответствующий прирост.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Представитель сайта Anandtech пишет, что обновление «почти удвоило» производительность его Pixel 5. Можно не сомневаться, что Pixel 4a 5G получит аналогичный прирост производительности, с учётом их одинаковых компонентов и программного обеспечения.

Пока неизвестно, как именно Google удалось добиться увеличения производительности графического процессора. Возможно, были проблемы с его оптимизацией на прошлых версиях программного обеспечения.