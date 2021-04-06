Производитель чехлов показал флагманский смартфон Sony Xperia 1 III
Компания Sony запланировала презентацию новых продуктов на 14 апреля. Если верить слухам, тогда будет представлен флагманский смартфон Xperia 1 III. В интернет уже попадали его изображения и аппаратные характеристики. Теперь появились новые сведения от производителя чехлов Olixar. На его официальном сайте размещены изображения Sony Xperia 1 III высокой чёткости.
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Здесь можно увидеть знакомый внешний вид длинного корпуса с тонкими рамками сверху и снизу. Сканер отпечатков пальцев привычно встроен в кнопку питания. Имеется отдельная кнопка затвора для фотографирования. Три задние камеры располагаются в вертикальном овальном выступе. В общем, во внешности значительных изменений нет, в отличие от внутреннего содержимого.
Ожидается использование экрана OLED 4K HDR с частотой обновления 120 Гц и «кинематографическим» соотношением сторон 21:9. Флагманский процессор Snapdragon 888 будет работать наряду с памятью объёмом 16 Гб, а объём хранилища составит 512 Гб. Кроме того, батарея ёмкостью 5000 мАч будет поддерживать быструю подзарядку мощностью 65 Вт.
Основная камера должна обладать разрешением 64 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп и телефото 12 Мп с поддержкой зума до 60x.
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Кроме Xperia 1 III, на сайте Olixar показаны чехлы для смартфона Xperia 10 III средней ценовой категории. Здесь также тройная задняя камера и черты дизайна флагманской модели. Ожидается экран размером 6 дюймов и передняя камера 8 Мп. Анонс аппарата состоится в ближайшие недели.
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