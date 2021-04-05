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Согласно данным BBC News, Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии рассматривает недавнюю утечку данных из социальной сети Facebook. В интернет попала информация о 533 млн человек из 106 стран. Представители Facebook заявляют, что это старая утечка 2019 года. DPC хочет провести расследование и убедиться, что это так.

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Вряд ли Facebook ждут большие проблемы, поскольку заместитель комиссара DPC Грэм Дойл признал, что данные в самом деле могут относиться к предыдущей утечке. Она произошла до вступления в силу правил конфиденциальности GDPR. DPC хочет перепроверить сроки и удостовериться, что это не новый взлом или утечка.

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Желающие найти себя в этой базе данных могут отправиться на сайт hasibeenpwned. Там недавно появилась возможность проверять подобную информацию. Опубликованные сведения включают в себя имена, номера телефонов, пол, дату рождения, местонахождение, статус отношений и работодателя.

Руководитель haveibeenpwned Трой Хант говорит, что данные могут повысить опасность целенаправленных атак. По фамилии человека и стране можно узнать номер телефона. Это должно порадовать любителей рассылать спам по телефонным номерам. Пусть даже этот взлом позапрошлого года, у большинства из 533 млн человек номер телефона остаётся прежним.