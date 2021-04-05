LG объявила о закрытии подразделения по производству мобильных устройств
В январе появилась информация о том, что компания LG рассматривает возможность покинуть рынок смартфонов. Сегодня в Сеуле об этом было объявлено официально. LG называется рынок смартфонов «чрезвычайно конкурентным» и сложным для работы. Компания продолжит распродавать существующие запасы своих устройств, а затем сосредоточится на других направлениях. Среди них производство компонентов для электромобилей, устройства интернета вещей, умные дома, робототехника, ИИ.
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LG не собирается прекращать работать над мобильными технологиями вроде 6G. Такие технологии будут составной частью предложений LG в других сферах деятельности.
В последние годы бизнес LG по производству смартфонов переживал тяжёлые времена. Несмотря на это, за всё время компания создала немало инновационных продуктов. LG G3 был первым смартфоном с разрешением экрана QHD и лазерным автофокусом, что для 2014 года было очень продвинуто. В том же году появился G Flex с изогнутым экраном. G Flex 2 обладал флагманским процессором и пластиковым покрытием на обратной стороне корпуса, которое умело затягивать царапины.
LG G5 был не слишком популярен у покупателей и обозревателей, но у него был модульный дизайн и подключаемые аксессуары. LG V10 обладал небольшим вспомогательным экраном для уведомлений и прочей информации.
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Теперь всем этим разработкам приходит конец и LG заявляет, что завершит закрытие бизнеса по производству смартфонов к концу июля, продолжая распознавать запасы.
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