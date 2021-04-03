Продажи Samsung Galaxy S21 вдвое превосходят Galaxy S20
Похоже, линейка смартфонов Samsung Galaxy S21 оказалась довольно успешной после не самого удачного для этого производителя предыдущего года. Согласно отчёту Counterpoint Research, продажи новых флагманов Samsung в два раза превзошли продажи прошлогоднего семейства Galaxy S20 за первые шесть недель с момента появления в США.
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В статистике упоминается, что более низкая начальная цена в $799 за Galaxy S21 была одним из ключевых факторов успеха. Кроме того, скидки, обширные каналы продаж через операторов связи и не самое удачное время выпуска Galaxy S20 в начале глобальной пандемии сделали разницу ещё более очевидной.
В статистике Counterpoint говорится о том, что привлекательные сделки по обмену старых смартфонов и кредитованию привлекли больше покупателей к Galaxy S21. Многим из них понравился новый дизайн, особенно модуль камеры на задней панели, который плавно переходит в боковые стороны, а не выступает наружу.
Наибольшим спросом пользуется стандартный смартфон Galaxy S21 за $799. Отчасти потому, что камеры у него не хуже по сравнению с более дорогой моделью Plus. Пластиковая задняя панель покупателей не отпугнула.
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