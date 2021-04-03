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Похоже, линейка смартфонов Samsung Galaxy S21 оказалась довольно успешной после не самого удачного для этого производителя предыдущего года. Согласно отчёту Counterpoint Research, продажи новых флагманов Samsung в два раза превзошли продажи прошлогоднего семейства Galaxy S20 за первые шесть недель с момента появления в США.

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В статистике упоминается, что более низкая начальная цена в $799 за Galaxy S21 была одним из ключевых факторов успеха. Кроме того, скидки, обширные каналы продаж через операторов связи и не самое удачное время выпуска Galaxy S20 в начале глобальной пандемии сделали разницу ещё более очевидной.

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В статистике Counterpoint говорится о том, что привлекательные сделки по обмену старых смартфонов и кредитованию привлекли больше покупателей к Galaxy S21. Многим из них понравился новый дизайн, особенно модуль камеры на задней панели, который плавно переходит в боковые стороны, а не выступает наружу.

Наибольшим спросом пользуется стандартный смартфон Galaxy S21 за $799. Отчасти потому, что камеры у него не хуже по сравнению с более дорогой моделью Plus. Пластиковая задняя панель покупателей не отпугнула.