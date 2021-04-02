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Появилась ежемесячная статистика на игровой платформе Steam. Поскольку найти видеокарты прямо сейчас является почти невозможным подвигом, а после нахождения ещё нужно раскошелиться на огромную сумму, в сегменте видеокарт изменений почти нет. Самый большой рост за март показала видеокарта RTX 3070, всего на 0,17%. Это был успешный месяц для AMD, процессоры которой сейчас установлены почти на 30% компьютеров пользователей.

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Лидирует среди видеокарт GTX 1060, которая в далёком декабре 2017 года потеснила с первого места модель GTX 750 Ti. Правда, в этом году её популярность неуклонно снижается. Что касается вышеназванной RTX 3070, она доросла до 17-го места с долей 1,29%.

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На втором месте по приросту пользователей находится карта GTX 1650 (+0,15%). Это позволило ей приблизиться к находящейся на втором месте 1050 Ti. На днях появилась информация, что Nvidia увеличивает объём поставок GTX 1650. Быть может, в будущем она сможет выйти и на первое место по популярности в Steam.

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Все карты на архитектуре Ampere в марте показали рост: RTX 3080 (+0,08%), RTX 3060 Ti (+0,04%) и RTX 3090 (+0,03%). По-прежнему на горизонте отсутствуют карты серии AMD Radeon RX 6000.

AMD может утешиться тем, что у её процессоров дела идут лучше. Компания продолжает сокращать отставание от Intel, достигнув доли рынка в 29,97%. Рост с начала года составил почти 4%.

Oculus Quest остаётся наиболее популярным устройством виртуальной реальности с долей 24,25%, опережая Oculus Rift S (20,96%) и Valve Index HMD (16,37%).

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Windows 10 (64-разрядная версия) продолжает безраздельно доминировать. Она показала рост на 0,37% и сейчас установлена на 92% компьютеров. Разрешение 1920 х 1080 остаётся самым популярным на мониторах (67,35%), объём памяти почти на половине компьютеров 16 Гб.