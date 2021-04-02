Анализ OnePlus 9 Pro показал его низкую ремонтопригодность
Недавно поступивший в продажу смартфон OnePlus 9 Pro подвергся испытанию на ремонтопригодность на известном сайте iFixit. Выводы были сделаны неутешительные.
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Вскрытие этого смартфона напоминает аналогичную процедуру с Galaxy S21 Ultra. Задняя панель крепко приклеена изрядным количеством клея. Мастеру пришлось пробраться через кучу кабелей, прежде чем отсоединить коннектор аккумулятора. О самостоятельной смене батареи тут можно забыть.
Правда, на двух батареях имеются удобные язычки, что упрощает их извлечение и даёт преимущество по сравнению с Galaxy S21 Ultra, где батарея крепко приклеен.
Только после её извлечения можно добраться до четырёх задних камер. В результате оценка ремонтопригодности осталась неизменной по сравнению с OnePlus 8 Pro.
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«Можно только поприветствовать относительно легко снимаемую батарею и модульную конструкцию. Однако, приклеенная задняя панель усложняет разборку устройства. Чтобы получить доступ к экрану, потребуется извлечь множество компонентов. Если он треснет, вынуть экран будет тяжело из-за клея и изогнутых краёв».
Аппарат получил оценку за ремонтопригодность 4 балла из 10. Для сравнения, столько же у Galaxy S21 и 3 балла у Galaxy S21 Ultra.
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