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Когда в недалёком будущем состоится релиз версии операционной системы iOS 14.5, обладатели аппаратов iPhone смогут отказаться от отслеживания сторонними приложениями ради получения рекламы. Если же против рекламы в интернете вы ничего не имеете, её можно оставить. В очередной версии мобильной системы Apple предложит функцию прозрачности отслеживания приложений. Именно с её помощью пользователи смогут избавиться от слежки сторонними приложениями.

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Функция прозрачности отслеживания приложений предназначена для защиты пользователей от сбора их личных данных рекламодателями. Apple собирается запретить сторонние приложения, которые используют SDK для сбора личных данных без согласия их владельцев. Используя метод под названием «дактилоскопия (отпечаток) устройства», разработчики могут собирать такую информацию, как имя устройства, IP-адрес и другие данные, для отслеживания человека через интернет.

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Если пользователь не даст согласия, приложение не сможет получить рекламный идентификатор (IDFA) с его устройства. Это вряд ли обрадует социальные сети вроде Facebook, которые сильно зависят от рекламных доходов. В Facebook беспокоятся, что с запуском функции прозрачности отслеживания приложений в iOS 14.5 малый бизнес потеряет возможность напрямую продавать свои продукты потенциальным клиентам. Впрочем, сама Facebook ворочает миллиардами и к малому бизнесу никак не относится, поэтому её забота выглядит слегка сомнительной. Хотя отслеживание потребителей само по себе не является незаконным, Apple хочет запретить приложениям делать это без получения согласия пользователей приложений.

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В дополнение к функции прозрачности отслеживания приложений в iOS 14.5 в прошлом году Apple начала размещать метки конфиденциальности на страницах приложений в магазине. Эти метки показывают, какие данные приложение собирает от пользователей и как эти данные могут использоваться для сбора личной информации. Как Apple рассказала в декабрьском документе поддержки, «App Store теперь помогает пользователям лучше понять политику конфиденциальности приложений, прежде чем они решат установить их на свои устройства».