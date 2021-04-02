Сервис Periscope закрывается после появления его основных возможностей в Twitter
Сервис Periscope в своё время поспособствовал популяризации потоковой передаче видео в реальном времени с мобильных устройств. Это было в середине 2010-х, а теперь сервис закрывается. Вряд ли это удивит того, кто знаком с его историей и покупками компании Twitter.
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Periscope вместе с Meerkat стали популярны в начале 2015 года. Незадолго до его публичного дебюта Twitter купил Periscope за сумму, которую неофициально оценивают от $50 млн до $100 млн. В последующие годы популярность приложения резко возросла, но в итоге большая часть его возможностей была перенесена в Twitter.
В декабре 2020 года было сказано, что число пользователей в Periscope падает и что приложение застряло в «нестабильным режиме существования». На русском языке это означало, что сервис скоро прикроют.
Его приложения для Android и iOS закрылись 31 марта 2021 года. Сайт Periscope пока продолжит существовать в качестве хранилища общедоступных трансляций. Желающие могут запросить копию своих данных Periscope и загрузить трансляции через Twitter, посетив меню настроек.
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Twitter пару лет назад уже проворачивал подобный трюк с сервисом Vine. Стартап был куплен до его официального ввода в эксплуатацию, доработан и закрыт.
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