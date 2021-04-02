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Samsung недавно выпустила три смартфона линейки A. Ожидается, что в июле среди её аппаратов средней ценовой категории появится новая модель Galaxy A82. Недавно это устройство обнаружили в консоли Google Play.

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Там оно фигурирует под кодовым именем Galaxy A Quantum 2 и с номером модели a82xq. Подобное обозначение использовалось в прошлом году на южнокорейской версии Galaxy A71 с чипом квантового шифрования.

Судя по описанию, Galaxy A82 будет работать на процессоре Snapdragon 855+. Это соответствует предыдущим слухам об этом устройстве. По меньшей мере одна его версия получит 6 Гб оперативной памяти. A82 выйдет на Android 11.

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Судя по принципам наименования смартфонов Samsung, новый аппарат выйдет на смену Galaxy A80 2019 года. Это наводило на мысль, что в нём тоже будет камера с возможностью вращения. Новые сведения опровергают это, поскольку в Google Play показано устройство с отверстием для селфи-камеры по центру. Смартфон обладает тонкими рамками вокруг экрана, разрешение которого составляет 1080 x 2400 пикселей.

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Не так давно Galaxy A82 5G был замечен на веб-сайте Bluetooth SIG. Там удалось узнать о наличии стандарта Bluetooth 5.0.

Другие характеристики пока неизвестны. Поскольку по номеру модели он выше, чем Galaxy A52 и A72, можно рассчитывать на экран OLED с частотой обновления не менее 90 Гц, четыре задние камеры и батарею как минимум 4500 мАч. Также тут могут быть защита IP67 и поддержка карт памяти. A52 стоит от $370, A72 стоит $430, так что новая модель наверняка будет дороже.