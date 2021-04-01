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В последние несколько лет разработка и варианты применения квантовых компьютеров постоянно расширяются. Исследователи применяют этот метод вычислений в различных областях, включая квантовую химию, исследования гидродинамики, машинное обучение, получая многообещающие результаты.

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Британский стартап Cambridge Quantum Computing (CQC) продемонстрировал, что квантовые компьютеры «могут научиться рассуждать». Доктор Маттиа Фиорентини, руководитель отдела квантового машинного обучения в компании, и его команда рассмотрели использование квантовых компьютеров на предмет вариационных выводов.

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Вариационный вывод - это процесс, посредством которого мы приближаем данное распределение вероятностей с помощью стохастической оптимизации и других методов обучения. Если говорить понятным языком, это означает, что квантовый компьютер выводит потенциальные ответы на поставленные вопросы. Учитывая, что трава мокрая и облачно, какова самая вероятная причина этого? Дождь или разбрызгиватели? Формально вопрос ставится так:

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«Каково состояние ненаблюдаемых переменных с учётом наблюдаемых данных?» Эти выходные данные можно затем использовать в последующих задачах, таких как поиск наиболее вероятной причины с учётом имеющихся данных или прогнозирование будущих результатов и их вероятность.

Работа группы под названием «Вариационный вывод с помощью квантового компьютера» была опубликована в репозитории препринтов arXiv. Исследователи пишут о многообещающем показателе того, что квантовые компьютеры отлично подходят для вариационного вывода и для рассуждений.

Выходные данные квантового компьютера кажутся случайными. Однако можно запрограммировать квантовые компьютеры на вывод случайных последовательностей с определёнными шаблонами. Эти шаблоны дискретны и могут стать настолько сложными, что классические компьютеры не смогут их вычислить за обозримый промежуток времени. Вот почему квантовые компьютеры являются естественными инструментами для задач вероятностного машинного обучения, таких как рассуждение в условиях неопределённости.

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В статье исследователи демонстрируют свои результаты по байесовским сетям. Были протестированы три различных набора задач. Во-первых, это классическая проблема облаков, разбрызгивателя и дождя. Во-вторых, было предсказание смены рыночного режима (бычий или медвежий) в скрытой марковской модели смоделированных финансовых временных рядов. В-третьих, сделать вывод о вероятных заболеваниях у пациентов с учётом некоторой информации о симптомах и факторах риска.

Используя соперничающее обучение и ядерное несоответствие Штейна, компания оптимизировала классический вероятностный классификатор и вероятностную квантовую модель, названную машиной Борна, в тандеме.

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После обучения был выполнен вывод по определённым ранее трём задачам, как на квантовом симуляторе, так и на реальных квантовых компьютерах IBM Q. На усечённых гистограммах пурпурные столбцы представляют истинное распределение вероятностей, синие столбцы указывают выходные данные симулятора квантовых вычислений, а серые столбцы указывают выходные данные реального квантового оборудования от IBM Q. Результаты на реальном аппаратном обеспечении квантового компьютера испорчены шумом и это вызывает более медленные движения по сравнению с симуляцией.

Распределение вероятностей квантового симулятора очень похоже на истинное распределение вероятностей. Это означает, что квантовый алгоритм хорошо обучен и что соперничающее обучение фирмы и ядерные методы расхождения Штейна являются мощными алгоритмами для намеченной цели.

«Мы демонстрируем подход численно на примерах байесовских сетей и реализуем эксперимент на квантовом компьютере IBM. Наши методы обеспечивают эффективный вариационный вывод с распределениями, выходящими за рамки тех, которые эффективно выполняются на классическом компьютере».

Это может быть ещё одним показателем того, что «выборка из сложных распределений является наиболее многообещающим способом получения квантового преимущества с сегодняшними шумными квантовыми устройствами». Новые методы выводов «могут включать знания в предметной области». Далее компания предполагает «сочетание с другими задачами машинного обучения в генеративном моделировании или обработке естественного языка для значимого воздействия».

В общем, будущее, где вкалывают роботы, а не человек, ещё не исключено. Впрочем, пессимисты могут вспомнить о сценариях «Матрицы» и «Терминатора».