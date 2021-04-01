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Производитель сетевых устройств Ubiquiti не раскрывает информацию о серьёзности утечки данных, которая подвергает устройства её клиентов риску несанкционированного доступа. Об этом сообщает KrebsOnSecurity со ссылкой на неназванного информатора внутри компании.

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В январе производитель маршрутизаторов, подключенных к интернету камер и других сетевых устройств сообщил, что произошёл «несанкционированный доступ к некоторым информационным системам, расположенным у стороннего поставщика облачных услуг». Нет свидетельств, что злоумышленники получили доступ к пользовательским данным. При этом нельзя исключить возможность того, что они получили имена пользователей, адреса электронной почты, криптографически зашифрованные пароли, адреса и номера телефонов. Ubiquiti рекомендовала пользователям изменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.

В выпущенном во вторник отчёте KrebsOnSecurity упоминается специалист по безопасности из Ubiquiti, который помогал компании исправлять последствия взлома с декабря 2020 года. По его словам, масштабы взлома намного больше, чем утверждает Ubiquiti. Эти данные скрываются, чтобы стоимость акций компании не упала.

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Взлом случился по той причине, что Ubiquiti продвигает облачные учётные записи для пользователей, чтобы настраивать и администрировать устройства с новыми версиями прошивки. В статье говорится, что во время первоначальной настройки UniFi Dream Machine (популярного маршрутизатора и домашнего шлюза) пользователям предлагается войти в свою облачную учётную запись или создать её.

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«Вы будете использовать эти логин и пароль для локального входа в сетевой контроллер UniFi, размещенный в UDM, пользовательском интерфейсе настроек управления UDM или через сетевой портал UniFi (https://network.unifi.ui.com) для удалённого доступа», говорится в статье. Клиенты Ubiquiti жалуются на это требование и связанный с ним риск безопасности их устройств.

По словам информатора, был получен доступ к значительно большему объёму конфиденциальных данных, чем рассказывает Ubiquiti. Злоумышленники получили административный доступ к серверам Ubiquiti в облачной службе Amazon, которая защищает базовое аппаратное и программное обеспечение сервера.

«Они смогли получить криптографические секреты для файлов куки одноразового входа и удалённого доступа, содержимое контроля исходного кода и подписанные ключи».

Злоумышленник получил доступ к привилегированным учётным данным, которые ранее хранились в учётной записи LastPass сотрудника Ubiquiti. В результате он получил доступ администратора с рут-правами ко всем учётным записям Ubiquiti AWS, включая сегменты данных S3, журналы приложений, базы данных, все учётные данные пользователей и секреты, необходимые для создания файлов куки для одноразового входа (SSO).

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Такой доступ мог позволить злоумышленникам удалённо пройти аутентификацию на бесчисленных облачных устройствах Ubiquiti по всему миру. Согласно сайту производителя, Ubiquiti поставила более 85 млн устройств, которые играют ключевую роль в сетевой инфраструктуре в более чем 200 странах.

Пользователи устройств Ubiquiti как минимум должны поменять пароли и включить двухфакторную аутентификацию. Учитывая вероятность того, что злоумышленники получили секреты файлов куки для одноразового входа для удалённого доступа и подписания ключей, также рекомендуется удалить все связанные с устройством профили, убедиться в использовании последней версии прошивки, а затем воссоздать профили с новыми учётными данными. Удалённый доступ следует отключать, если в нём нет насущной необходимости.