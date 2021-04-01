OnePlus рассказывает, почему выпустила свои первые смарт-часы не на Wear OS
Совсем недавно компания OnePlus анонсировала первые для себя смарт-часы под названием OnePlus Watch. Устройство обладает довольно впечатляющими возможностями, такими как защита из сапфирового стекла, до 14 дней автономной работы, быстрой подзарядкой и поддержкой более 110 типов физической активности. Однако наиболее заметной отличительной чертой или недостатком, в зависимости от точки зрения, является операционная система этих часов. Вместо того, чтобы использовать более многофункциональную и распространённую Wear от Google, OnePlus выбрала программное обеспечение на основе RTOS. Теперь представители китайского производителя рассказали о причинах подобного решения. Всё дело в продолжительности работы без подзарядки.
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«Принимая подобное решение, всегда нужно взвешивать достоинства и недостатки, чтобы пользователям было удобнее. Мы обнаружили, что обе операционные системы имеют немало преимуществ, но есть у них и минусы. Взвесив все варианты, мы остановились на RTOS в первую очередь из-за возможности предложить более длительное время автономной работы».
Было и несколько других причин отказа от Wear OS в OnePlus Watch. Компания отмечает, что использование RTOS позволило ей импортировать то, что она называет «отладкой дисплея с высокой частотой кадров». Последнее позволило поднять частоту обновления дисплея с обычных 30 Гц до 50 Гц, обеспечивая более плавную работу интерфейса. OnePlus поступает так и в своих смартфонах. Почти все последние модели обладают экранами с высокой частотой обновления (90 Гц или 120 Гц).
Считается, что именно из-за WearOS OnePlus не выпускала свои первые часы так долго. В компании были недовольны возможностями системы.
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OnePlus Watch стоят $159, обладают сертификатом защиты IP68 и рейтингом 5ATM. Здесь используется круглый экран AMOLED 1,39 дюйма с разрешением 454 × 454 пикселей, что даёт плотность пикселей 326 ppi. Ёмкость батареи 402 мАч, чего хватает на 5 дней при включении измерения сна и насыщения крови кислородом. На выбор предлагаются цветовые варианты Midnight Silver и Midnight Black, ещё есть более ограниченная версия Cobalt Limited Edition.
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