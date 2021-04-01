Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

AMD в минувшем октябре выпустила процессоры для персональных компьютеров линейки Ryzen 5000. Чипы основаны на архитектуре Zen 3, где увеличили в первую очередь однопоточную производительность по сравнению с предыдущим поколением. Ещё AMD представила мобильные APU серии 5000. Они были показаны на выставке потребительской электроники CES в начале года. Большинство моделей также имеют ядра Zen 3 и графику Vega. Оставалось только дождаться появления APU для ПК.

реклама





Публикация в Twitter от пользователя momomo_us перечисляет APU Ryzen серии 5000G для компьютеров вместе с их характеристиками.



Ядра/потоки Номинальная частота, ГГц Частота в разгоне, ГГц Кеш (L2 + L3), Мб Ryzen 7 5700G 8/16 3,8 4,6 20 (4 + 16) Ryzen 5 5600G 6/12 3,9 4,4 19 (3 + 16) Ryzen 3 5300G 4/8 4 4,2 10 (2 + 8)

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6700XT в Ситилинке - смотри цену 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Судя по кешу, ядра в Ryzen 5000G также основаны на Zen 3, а не на Zen 2. Архитектура нового поколения имеет больший объём общего кеша L3. APU серии Ryzen 4000G обладают значительно меньшим объёмом кеш-памяти L3 именно из-за этого архитектурного недостатка Zen 2. Ещё один интересный момент представляет собой соотношение между базовыми и повышенными частотами. Чем больше количество ядер, тем выше потенциал для разгона при более низкой номинальной частоте.

Хотя точная информация о встроенных ядрах графического процессора Vega отсутствует, их количество наверняка превысит восемь, как в линейке мобильных Ryzen 5000. TDP Ryzen 5000G может остаться на уровне 65 Вт, как и в предыдущих поколениях.