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Появился перечень и спецификации линейки компьютерных APU AMD Ryzen 5000G Cezzane

Известно количество ядер, потоков и частоты плюс объём кеша
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AMD в минувшем октябре выпустила процессоры для персональных компьютеров линейки Ryzen 5000. Чипы основаны на архитектуре Zen 3, где увеличили в первую очередь однопоточную производительность по сравнению с предыдущим поколением. Ещё AMD представила мобильные APU серии 5000. Они были показаны на выставке потребительской электроники CES в начале года. Большинство моделей также имеют ядра Zen 3 и графику Vega. Оставалось только дождаться появления APU для ПК.

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Публикация в Twitter от пользователя momomo_us перечисляет APU Ryzen серии 5000G для компьютеров вместе с их характеристиками.
Ядра/потоки
Номинальная частота, ГГц
Частота в разгоне, ГГц
Кеш (L2 + L3), Мб
Ryzen 7 5700G
8/16
3,8
4,6
20 (4 + 16)
Ryzen 5 5600G
6/12
3,9
4,4
19 (3 + 16)
Ryzen 3 5300G
4/8
4
4,2
10 (2 + 8)
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Судя по кешу, ядра в Ryzen 5000G также основаны на Zen 3, а не на Zen 2. Архитектура нового поколения имеет больший объём общего кеша L3. APU серии Ryzen 4000G обладают значительно меньшим объёмом кеш-памяти L3 именно из-за этого архитектурного недостатка Zen 2. Ещё один интересный момент представляет собой соотношение между базовыми и повышенными частотами. Чем больше количество ядер, тем выше потенциал для разгона при более низкой номинальной частоте.

Хотя точная информация о встроенных ядрах графического процессора Vega отсутствует, их количество наверняка превысит восемь, как в линейке мобильных Ryzen 5000. TDP Ryzen 5000G может остаться на уровне 65 Вт, как и в предыдущих поколениях.

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