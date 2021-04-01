Появился перечень и спецификации линейки компьютерных APU AMD Ryzen 5000G Cezzane
AMD в минувшем октябре выпустила процессоры для персональных компьютеров линейки Ryzen 5000. Чипы основаны на архитектуре Zen 3, где увеличили в первую очередь однопоточную производительность по сравнению с предыдущим поколением. Ещё AMD представила мобильные APU серии 5000. Они были показаны на выставке потребительской электроники CES в начале года. Большинство моделей также имеют ядра Zen 3 и графику Vega. Оставалось только дождаться появления APU для ПК.
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Публикация в Twitter от пользователя momomo_us перечисляет APU Ryzen серии 5000G для компьютеров вместе с их характеристиками.
|
Ядра/потоки
|
Номинальная частота, ГГц
|
Частота в разгоне, ГГц
|
Кеш (L2 + L3), Мб
|
Ryzen 7 5700G
|
8/16
|
3,8
|
4,6
|
20 (4 + 16)
|
Ryzen 5 5600G
|
6/12
|
3,9
|
4,4
|
19 (3 + 16)
|
Ryzen 3 5300G
|
4/8
|
4
|4,2
|
10 (2 + 8)
Судя по кешу, ядра в Ryzen 5000G также основаны на Zen 3, а не на Zen 2. Архитектура нового поколения имеет больший объём общего кеша L3. APU серии Ryzen 4000G обладают значительно меньшим объёмом кеш-памяти L3 именно из-за этого архитектурного недостатка Zen 2. Ещё один интересный момент представляет собой соотношение между базовыми и повышенными частотами. Чем больше количество ядер, тем выше потенциал для разгона при более низкой номинальной частоте.
Хотя точная информация о встроенных ядрах графического процессора Vega отсутствует, их количество наверняка превысит восемь, как в линейке мобильных Ryzen 5000. TDP Ryzen 5000G может остаться на уровне 65 Вт, как и в предыдущих поколениях.
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