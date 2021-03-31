Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Магазин Apple App Store имеет лучшую репутацию по сравнению с Google Play в плане безопасности. Однако, приложения мошенников бывают и здесь, крадя у скачавших их пользователей данные и лишая денег. Один из таких пользователей скачал на свой iPhone фальшивое криптовалютное приложение и потерял криптовалюту на сумму более $600000.

реклама

Это произошло в феврале, когда Филипп Христодулу захотел проверить свой баланс биткоинов. Он произвёл поисковый запрос по слову Trezor. Так называется производитель его аппаратного кошелька, где хранилась криптовалюта. Христодулу решил найти приложение этого же производителя.

В магазине обнаружилось приложение Trezor с логотипом компании, поэтому он загрузил его и ввёл свои данные. К сожалению, приложений для кошельков от Trezor в реальности не существует. Это была проникшая в магазин подделка.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6700XT в Ситилинке - смотри цену 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

The Washington Post сообщает, что разработчики приложения украли у Христодулу 17,1 биткоинов, которые в то время стоили $600000 (почти $1 млн по текущему курсу). Он обвиняет Apple в том, что она позволила приложению попасть в свой магазин. «Они предали моё доверие к ним», - сказал он. «Apple должна понести наказание».

реклама

Христодулу добавил, что рейтинг приложения был с пятью звездами, что повышает доверие к нему. Однако, Apple очень любит зарабатывать деньги и очень не любит расставаться с ними по подобным пустякам, поэтому о возмещении ничего не говорится.

Apple проверяет все выставляемые в магазине приложения, прежде чем пропустить их туда. В данном случае приложение использовало реальное название и логотип компании Trezor. Оно описывалось как «криптографическое» приложение для шифрования файлов iPhone и хранения паролей. Разработчики заверили Apple, что оно не связано с криптовалютами», после что программа была допущена в магазин 22 января. Сразу после этого оно превратилось в криптовалютный кошелёк, но Apple на это внимания не обратила.

По данным Coinfirm, пять человек потеряли в общей сложности $1,6 млн из-за приложения для iOS, в то время как поддельные приложения Trezor для Android принесли злоумышленникам $600 тысяч.

Apple заявила, что удалила приложение 3 февраля и забанила разработчика после того, как об этом сообщила настоящая компания Trezor. Ещё одно поддельное приложение с таким же названием появилось через два дня, но было заблокировано.

реклама

Данные Sensor Tower показывают, что приложение скачали около 1000 раз. Другой пользователь iPhone, потерявший Ethereum и Bitcoin на сумму $14000, утверждает, что по словам представителей Apple, компания не несёт ответственности за убытки, возникшие из-за поддельного приложения Trezor.