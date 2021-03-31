MSI установила рекорд разгона DDR4 в 7156 МГц на материнской плате MEG Z590I UNIFY
Кован Янг, член команды MSI по разгону памяти, поставил новый рекорд тактовой частоты памяти DDR4. Он сумел разогнать модуль HyperX Predator 2400 объёмом 8 Гб до 7156 МГц. Это достижение удалось установить на новой материнской плате MEG Z590I UNIFY mini-ITX, продемонстрировав её возможности разгона. Z590 представляет собой флагманский чипсет на сокете Intel LGA 1200, а MEG Z590I UNIFY является одной из материнских плат премиального уровня. LGA 1200 стал новым сокетом Intel, куда устанавливаются процессоры Rocket Lake-S 11-го поколения, а также чипы предыдущего поколения Comet Lake-S.
реклама
Прошлый рекорд был установлен другим мастером разгона по имени Hocayu. Он сумел покорить частоту 7100 МГц на материнской плате Asus ROG MAXIMUS XIII APEX. В обоих случаях был установлен процессор Core i9-11900KF.
Рекорд MSI кажется более интересным, поскольку его удалось установить на более простой планке памяти DRAM. Об этом можно судить по информации о CAS Latency (CL), которую пришлось поднять до 58. В предыдущем рекорде значение CAS Latency составляло 31 и это указывает, что память изначально была более быстрой. Также Кован Янг меньше разгонял процессор по сравнению с Hocayu. В обоих сценариях для охлаждения модуля памяти использовался жидкий азот.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила