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Кован Янг, член команды MSI по разгону памяти, поставил новый рекорд тактовой частоты памяти DDR4. Он сумел разогнать модуль HyperX Predator 2400 объёмом 8 Гб до 7156 МГц. Это достижение удалось установить на новой материнской плате MEG Z590I UNIFY mini-ITX, продемонстрировав её возможности разгона. Z590 представляет собой флагманский чипсет на сокете Intel LGA 1200, а MEG Z590I UNIFY является одной из материнских плат премиального уровня. LGA 1200 стал новым сокетом Intel, куда устанавливаются процессоры Rocket Lake-S 11-го поколения, а также чипы предыдущего поколения Comet Lake-S.

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Прошлый рекорд был установлен другим мастером разгона по имени Hocayu. Он сумел покорить частоту 7100 МГц на материнской плате Asus ROG MAXIMUS XIII APEX. В обоих случаях был установлен процессор Core i9-11900KF.

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Рекорд MSI кажется более интересным, поскольку его удалось установить на более простой планке памяти DRAM. Об этом можно судить по информации о CAS Latency (CL), которую пришлось поднять до 58. В предыдущем рекорде значение CAS Latency составляло 31 и это указывает, что память изначально была более быстрой. Также Кован Янг меньше разгонял процессор по сравнению с Hocayu. В обоих сценариях для охлаждения модуля памяти использовался жидкий азот.