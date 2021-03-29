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Несмотря на глобальный дефицит чипов и проблемы с поставками видеокарт, 2020 год оказался весьма успешным для компаний Nvidia и AMD. В прошлом году у них наблюдался самый большой рост выручки по сравнению с показателем годом ранее среди ведущих технологических компаний без собственных предприятий, на общую сумму более $25 млрд.

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В отчёте TrendForce говорится, что опасения по поводу спада бизнеса из-за пандемии не оправдались. Распространённость дистанционной работы/учёбы и увеличение геймеров привели к беспрецедентному спросу.

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В то время как Qualcomm и Broadcom заняли первое и второе места соответственно в списке 10 ведущих компаний-разработчиков микросхем в 2020 году, занявшая третье место Nvidia лидирует по темпам роста за год. В прошлом году компания заработала $15,4 млрд., что на 52,2% больше, чем результат 2019 года. Отмечается, что приобретение компании Mellanox увеличило объём выпуска продуктов для центров обработки данных, которые принесли доход почти $6,4 млрд.

Это был хороший год и для AMD, которая заняла пятое место. Выручка компании составила $9,7 млрд., что на 45% лучше результата 2019 года. Чипы на техпроцессе 7 нм для потребителей и для предприятий продолжали отнимать долю рынка Intel. Последняя недавно заявила, что планирует открыть свои существующие и будущие производственные мощности для других фирм, включая AMD и Nvidia, после запуска Intel Foundry Services.

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Broadcom была лидером в 2019 году, но внезапный спрос на сетевые устройства, а также решение Apple снова использовать модемы Qualcomm, помогли последней занять первое место с доходом $19,4 млрд., что стало ростом на 33,7%.