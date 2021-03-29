AdDuplex: почти 30% компьютеров на Windows 10 теперь на версии 20H2
Фирма AdDuplex опубликовала ежемесячную статистику использования разных версий системы Windows 10 за март. Как обычно, отчёт основан на данных от 5000 приложений из магазина Microsoft Store на основе AdDuplex SDK v.2 или выше. Было проанализировано около 80000 компьютеров, данные собирались 26 марта.
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Распространение последней версии Windows 10 20H2 за март значительно ускорилось. Эта версия сейчас установлена на 29,9% компьютеров против 20% в феврале. Сейчас это вторая по популярности версия. В прошлом месяце темпы распространения отставали от показателей версии 1909 год назад, но в марте это отставание было ликвидировано. В марте 2020 года версия 1909 была на 28,2% компьютеров.
Несмотря на рост популярности версии 20H2, более ранняя версия 2004 не особо потеряла. По итогам марта она установлена на 42,1% компьютеров на Windows 10. Это чуть больше по сравнению с 41,8% в феврале. Больше всех потеряло обновление за ноябрь 2019 года (версия 1909). В феврале данная версия была установлена на 26,8% на компьютерах, а сейчас на 18,4%.
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Более старые версии тоже потеряли пользователей, но не так значительно. Обновление за май 2019 года (версия 1903) обладает долей 4,6% против 5,8% в прошлом месяце. Версия 1809 откатилась с 1,4% до 1,2%, а версия 1803 с 1,7% до 1,4%. На все остальные предыдущие версии в совокупности пришлось 1,9% компьютеров против 2,1% в феврале. Число пользователей предварительных сборок увеличилось с 0,3% до 0,5%. Этому могло поспособствовать распространение версии 21H1, включая ISO и предрелизную проверку.
Судя по графикам, темпы распространения напоминают версию 1909 и отстают от версии 2004. Версии 1909 и 20H2 обладают незначительными изменениями, что может объяснить медленную скорость распространения по сравнению с более крупными обновлениями.
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