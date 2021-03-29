Стали известны характеристики Samsung Galaxy Tab A7 Lite: Helio P22T, экран 8,8 дюйма, 3 Гб памяти
Информация о планшете Samsung Galaxy Tab S7 Lite появляется в интернете уже не впервые. Ранее Samsung представила две разновидности планшета Galaxy Tab S7 с разной диагональю экрана и ёмкостью батареи. В результате многие ожидают появления Galaxy Tab S7 Lite и Galaxy Tab S7+ Lite. Однако, в данном случае отличия будут не в размерах, а в поддержке стандартов связи. Может быть версия только с LTE (номер модели SM-T735N) и вариант с поддержкой 5G (SM-T736N) Tab S7 Lite. Планшет с поддержкой 4G и 5G может быть представлен в июне этого года под возможными названиями Galaxy Tab S8e или Tab S7e.
реклама
Благодаря инсайдеру Эвану Блассу стали известны некоторые спецификации планшета, который может быть анонсирован в июне вместе с вышеупомянутым Galaxy Tab S7 Lite. Это будет Galaxy Tab A7 Lite. Ожидается, что планшет будет обладать экраном размером 8,4 дюйма. Это довольно большое сокращение по сравнению с диагональю 10,4 дюйма оригинальной полноразмерной модели. Вместо Snapdragon 662 Galaxy Tab A7 Lite может работать на MediaTek Helio P22T, а объём оперативной памяти составит 3 Гб. Рядом с задней камерой нет вспышки, ёмкость батареи составляет 5100 мАч. Ранее в Твиттере было изображение Galaxy Tab A7 Lite и говорилось о его презентации в июне.
Из-за пандемии спрос на планшеты за последний год вырос. Их применяют для работы и учёбы дома. Также на планшетах можно общаться с друзьями, смотреть фильмы, играть и т.д. Более дешёвые версии Lite Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab A7 позволяют приобрести их по более низкой цене.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила