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Информация о планшете Samsung Galaxy Tab S7 Lite появляется в интернете уже не впервые. Ранее Samsung представила две разновидности планшета Galaxy Tab S7 с разной диагональю экрана и ёмкостью батареи. В результате многие ожидают появления Galaxy Tab S7 Lite и Galaxy Tab S7+ Lite. Однако, в данном случае отличия будут не в размерах, а в поддержке стандартов связи. Может быть версия только с LTE (номер модели SM-T735N) и вариант с поддержкой 5G (SM-T736N) Tab S7 Lite. Планшет с поддержкой 4G и 5G может быть представлен в июне этого года под возможными названиями Galaxy Tab S8e или Tab S7e.

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Благодаря инсайдеру Эвану Блассу стали известны некоторые спецификации планшета, который может быть анонсирован в июне вместе с вышеупомянутым Galaxy Tab S7 Lite. Это будет Galaxy Tab A7 Lite. Ожидается, что планшет будет обладать экраном размером 8,4 дюйма. Это довольно большое сокращение по сравнению с диагональю 10,4 дюйма оригинальной полноразмерной модели. Вместо Snapdragon 662 Galaxy Tab A7 Lite может работать на MediaTek Helio P22T, а объём оперативной памяти составит 3 Гб. Рядом с задней камерой нет вспышки, ёмкость батареи составляет 5100 мАч. Ранее в Твиттере было изображение Galaxy Tab A7 Lite и говорилось о его презентации в июне.

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Из-за пандемии спрос на планшеты за последний год вырос. Их применяют для работы и учёбы дома. Также на планшетах можно общаться с друзьями, смотреть фильмы, играть и т.д. Более дешёвые версии Lite Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab A7 позволяют приобрести их по более низкой цене.