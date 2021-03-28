Смартфоны Pixel передают 1 Мб данных в Google каждые 12 часов, как и iPhone
Смартфоны Android и iPhone от Apple отправляют данные разработчикам операционной системы в среднем каждые 4 с половиной минуты. Данные передаются даже тогда, когда вы не используете свой аппарат.
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Информация основана на исследовании, результаты которого опубликованы профессором Тринити-колледжа Дублина Дугом Лейтом. Хотя смартфоны Google якобы собирают больше данных, чем iPhone, у этих двух компаний схожие методы сбора информации.
Исследование показало, что бездействующий смартфон Pixel отправляет 1 Мб данных каждые 12 часов, тогда как для iPhone объём отправляемых данных составляет только 52 Кб.
В число этих данных входят серийный номер оборудования, MAC-адрес Wi-Fi, IMEI, номер телефона и сведения о SIM-карте. Apple, которая любит говорить о конфиденциальности, тоже не прочь собрать сведения о своих пользователях.
iPhone не только собирает данные об активности смартфона, но и отслеживает устройства поблизости. Когда кто-то подключается к сети Wi-Fi, MAC-адреса других смартфонов в сети также отправляются на серверы Apple.
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Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Apple и Google должны собирать данные со смартфонов для предоставления таких услуг, как iCloud или Google Drive. Но когда аппараты используются в качестве простых телефонов для совершения и приёма звонков и больше ни для чего, становится намного труднее понять, зачем Apple и Google собирать данные.
В этом исследовании мы обнаруживаем, что Apple и Google собирают огромное количество информации именно в такой ситуации. Цели сбора данных неизвестны.
MAC-адрес идентифицирует устройство в сети Wi-Fi. С его помощью можно узнать домашний маршрутизатор, точку доступа в кафе или офисную сеть. Это означает, что Apple потенциально может отслеживать, с какими людьми вы находитесь рядом, когда и где.
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Отказаться от отправки данных невозможно и есть опасения, что компании могут связать данные устройства с другими источниками, такими как просмотр веб-страниц.
Google утверждает, что данные устройства необходимы для поддержания операционной системы в актуальном состоянии.
«В этом исследовании рассказывается, как работают смартфоны. Современные автомобили регулярно отправляют производителям основные данные о компонентах транспортных средств, их состоянии и графиках обслуживания. Мобильные телефоны работают аналогичным образом. В этом отчёте подробно рассказывается об этих данных, которые помогают гарантировать, что программное обеспечение iOS или Android обновлено, службы работают должным образом, а телефон безопасен и работает эффективно».
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