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С тех пор, как гибкие экраны начали применять в смартфонах, начиная с модели Royole FlexPai, было выпущено несколько не слишком успешных моделей. На этих смартфонах маленькие экраны разворачивались в большие и обратно.

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Среди производителей подобных устройств была и TCL. В продажу её смартфоны не поступали, но концепт она представила. На выставке электроники MWC 2019 компания продемонстрировала свой механизм DragonHinge для складных экранов. В прошлом году TCL показала сворачивающийся втрое смартфон. Другой аппарат разворачивался и становился больше. Теперь TCL демонстрирует устройство, где две эти возможности объединяются.

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Судя по попавшим в интернет изображениям, компания работает над смартфоном, который может раскладываться до размера планшета. Вместо использования двух складных механизмов или просто разворачивающегося экрана делается то и другое одновременно. Часть экрана складывается позади устройства, а когда она развёрнута, другая часть экрана может быть развёрнута с другой стороны и площадь становится ещё больше.

Поначалу концепция может показаться странной, но у неё есть некоторые достоинства. Современные гибкие смартфоны толстые, наличие двух механизмов раскрывания на одном устройстве может сделать его чрезвычайно неудобным для использования или ношения в кармане. Если же устройство разворачивается как этот концепт, оно не будет таким толстым и пользователь получает большой экран без лишних неудобств.

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Изображения устройства будут продемонстрированы на мероприятии в апреле. Там же ждут появления серии смартфонов TCL 20, которую впервые анонсировали на CES 2021. Как обычно бывает с концептами, нет никаких гарантий, что устройство доберётся до прилавков. Вероятность этого сейчас кажется невысокой.

На MWC 2019 представители TCL говорили, что намереваются подождать, пока технология гибких смартфонов не дозреет, что позволит снизить цены. Пока аппараты за $2000 доступны ограниченному кругу покупателей. Сочетание двух новейших технологий, одна из которых пока не применялась в реальных смартфонах, вряд ли позволит сделать цены умеренными.