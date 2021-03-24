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Компания Honor поделилась информацией о сроках начала продаж и стоимости браслета Honor Band 6. Впервые этот фитнес-трекер представили на выставке потребительской электроники CES 2021. Тогда сроки начала продаж не назывались.

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Honor Band 6 представляет собой умный браслет с прямоугольным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,47 дюйма, разрешением 368 x 194 пикселей. Здесь есть множество опций для поддержания здоровья, которые имеются и в более дорогих устройствах вроде Honor Watch ES. Новинка похожа на Honor Watch ES в плане внешнего вида и больше отличается от модели, на смену которой приходит. Тут предлагается круглосуточный мониторинг сердечного ритма и стресса, измерение кислорода в крови и отслеживание сна.

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Поддерживается 10 режимов тренировок, среди которых бег на открытом воздухе и в помещении, ходьба на открытом воздухе и в помещении, езда на велосипеде на открытом воздухе и в помещении, плавание в помещении, эллиптический тренажёр, гребля и свободные тренировки. Каждый тип тренировки даёт разные показатели для измерения результатов, вроде баллов по плаванию SWOLF.

Что касается более «умных» функций, Honor Band 6 показывает уведомления о входящих сообщениях и звонках, предлагает элементы управления воспроизведением музыки, прогноз погоды и может использоваться для дистанционного фотографирования на смартфон. Продолжительность работы без подзарядки обещана до 14 дней при типичном использовании и до 10 дней при интенсивной нагрузке. За 10 минут можно подзарядить браслет на 3 дня работы.

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Honor Band 6 будет доступен в чёрном, сером и розовом цветах по цене 49,9 евро. Продажи по всему миру начнутся 28 марта на AliExpress, а на региональных сайтах Honor - в апреле.