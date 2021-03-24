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Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер рассказал о планах компании

Удвоение производства, открытие нового предприятия и смена стратегии
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Полупроводниковой промышленности уделяется большое внимание на макро- и микроуровнях. Дефицит чипов у автопроизводителей и в других отраслях регулярно появляется в новостях. Вдобавок к этому большое внимание уделяется геополитическим вопросам, связанным с цепочками поставок. Не только для производства микросхем, но и для всех предприятий, которые стали зависимыми от надёжных поставок полупроводников.

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Если смотреть на внутриотраслевом уровне, конкурентная среда также подвергается тщательному анализу. В частности, в последнее время большое внимание уделяется текущим проблемам, с которыми многолетний лидер отрасли Intel сталкивается в производственной и других областях.

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Добавьте сюда недавнее объявление о возвращении бывшего лидера Intel Пэта Гелсинджера в компанию в качестве генерального директора. В результате может получиться готовый сюжет для голливудского фильма об успешном возвращении и возрождении Intel.

Результатом большого стратегического сдвига в Intel стала серия важных новостей, связанных с производством. Они не только прояснили вопросы относительно того, намерена ли компания продолжать производство собственных чипов, но и рассказали о желании вдвое увеличить свои производственные мощности на $20 млрд. Столько стоят инвестиции в строительство двух новых современных заводов в Аризоне, ориентированных на технологические процессы на основе EUV 7 нм и ниже.

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Также Intel продемонстрировала готовность работать с другими производителями над некоторыми разработками компании. Ещё обнародованы планы по открытию своих текущих и планируемых производственных мощностей для других производителей чипов за счёт запуска Intel Foundry Services.

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Стратегия выглядит как агрессивный подход, призванный не только помочь компании догнать основных поставщиков микросхем с точки зрения техпроцесса (достичь 7 нм, 5 нм и ниже), но и работать с ними по мере необходимости для создания собственных продуктов. Таким образом компания собирается достигнуть поставленных задач и позиционировать себя в качестве конкурентоспособного производственного партнёра для гораздо более широкого круга производителей полупроводниковых продуктов.

«Intel всегда проектировала и производила собственные микросхемы. Фактически, компания была первым производителем интегрированных устройств (IDM). В IDM 2.0 Intel планирует значительно более открытый и комплексный подход к производству микросхем».

Для Intel это огромное изменение на многих уровнях. Хотя компания недавно начала работать с несколькими партнёрами по производству микросхем и говорила о создании микросхем для нескольких сторонних компаний, в течение десятилетий у неё был замкнутый цикл. За счёт большей открытости она надеется вернуть лидирующие позиции в области технологических процессов и стать более конкурентоспособной на фоне TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC и других.

Новая стратегия Intel под руководством Гельсингера не только открывает двери, которые мешали Intel активнее сотрудничать с другими, но и открывает невиданные прежде возможности. Например, потенциальное лицензирование ядер процессоров x86 компаниям, у которых есть свои производственные мощности.

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Гелсинджер обсуждал возможность использования некоторых из старых 22-нанометровых производств компании для создания микросхем для автомобильной промышленности. Прежде компания этим не занималась.

Новый лидер Intel открыт практически для любого типа производственного партнёрства в сфере интеллектуальной собственности, включая использование технологий упаковки микросхем Intel для сборки элементов, которые Гелсингер называет «плитками» (другие называют их «чиплетами»). Они будут создаваться для других производителей в виде SoC (система на кристалле) на предприятиях Intel.

Попутно было сказано, что Intel продолжает использовать все свои когда-либо построенные фабрики, хотя некоторые из них были перепрофилированы по сравнению с их первоначальными задачами. Это показывает, что даже если компания занимается этой работой на протяжении десятилетий в такой стремительно меняющейся отрасли, она может сохранять свою эффективность.

Смелая и дальновидная стратегия сейчас необходима Intel как никогда прежде. Миру явно не хватает мощностей по производству микросхем сейчас и в будущем. Пандемия коронавируса сделала дефицит ещё более очевидным. Кроме того, достигли апогея геополитические проблемы, вызвавшие возобновление интереса к производству чипов на территории США.

Доля США в мировом производстве микросхем упала с 37% в 1990 году до всего 12% сегодня. Более 60% мировых поставок в настоящее время поступают от двух тайваньских компаний - TSMC и UMC. Растущая напряжённость в отношениях этой страны с Китаем вызывает тревогу во всем мире. Правительство недавно приняло закон, предусматривающий выделение нескольких миллиардов долларов на субсидии для производства в США. ЕС тоже недавно выразил желание резко увеличить количество производимых на своей территории чипов.

Выбор времени для объявлений Intel даёт компании возможность воспользоваться этими потенциальными субсидиями, а также конкурентными налоговыми льготами и другими стимулами. Их могут предложить штаты США и страны ЕС, поскольку Intel продолжает реализацию планов по созданию дополнительных производственных площадок.

Какой бы смелой ни казалась новая стратегия Intel, важно, чтобы компания реализовывала эти планы на практике и восстанавливала утраченные за последние несколько лет престиж и доверие. Освоение технологических процессов является чрезвычайно сложной задачей. Несмотря на то, что Intel анонсировала выпуск своих первых чипов на 7 нм, говорить о возвращении лидерства рано.

Гелсинджер уверен в возможности одновременного сотрудничества и независимой деятельности при производстве чипов мирового класса. На достижение успеха в обоих направлениях уйдёт не один год и наверняка на пути будет немало препятствий.

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скорее там было про технологичное лидерство вряд ли он бы напрямую сказал что cpu их отстают
Intel починит «тик-так» и вернёт старый добрый IDF
gladvalakas1
10:09
ну можно попробовать)) все равно брал их по норм ценам 40к и 85к
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