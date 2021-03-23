Представлены смарт-часы OnePlus Watch с запасом хода в две недели
Наряду с линейкой смартфонов OnePlus 9 китайский производитель во вторник представил смарт-часы OnePlus Watch. Обещан дизайн и качество сборки, которые будут соответствовать смартфонам этого OnePlus. Размер корпуса часов 46 мм и применяется изогнутое стекло 2.5D на передней панели.
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Кроме дизайна, OnePlus говорит о продолжительности автономной работы, возможности подключения и проактивном фитнесе. Что касается автономности, OnePlus Watch должны работать без подзарядки две недели. Если батарея разряжается, зарядка на протяжении 5 минут обеспечит работу в течение полного дня. Ёмкость батареи составляет 402 мАч и за 20 минут она заряжается на неделю.
Что касается различных вариантов подключения к мобильным и другим устройствам, обладатели телевизоров OnePlus TV смогут использовать часы вместо пульта дистанционного управления. Здесь есть встроенное хранилище объёмом 4 Гб, пользователю из них доступно 2 Гб. Это позволит хранить 500 песен. Чтобы послушать их, можно подключить наушники через Bluetooth.
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Часы предлагают уровни водонепроницаемости 5ATM и IP68, поддерживается более 110 видов физической активности. Есть автоматическое обнаружение физической активности, чтобы вы не потеряли статистические данные, если забудете запустить отчёт сами.
OnePlus Watch начнут продаваться 14 апреля по цене $159.
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