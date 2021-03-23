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Переход Microsoft на движок Chromium в Edge позволил компании войти в число крупных игроков на рынке браузеров. Также Microsoft теперь вносит свой вклад в развитие этой технологии не только для себя, но и для других.

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Microsoft объявила, что объединила усилия с Google и рядом других разработчиков для работы над проектом #Compat2021 с целью обеспечения совместимости разных браузеров.

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«Для этого проекта наша совместная рабочая группа определила приоритетные области на основе данных об использовании функций, количества ошибок (или количества голосов за данную ошибку) в системе отслеживания каждого производителя, различных отзывов об опросах, данных CanIUse и тестовых результатов веб-платформы».

По словам Microsoft, цель состоит в том, чтобы улучшить совместимость браузеров и принести выгоду не только их разработчикам, но и всему веб-сообществу.

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Microsoft Edge доступен на всех основных компьютерных и мобильных платформах. Кроме Windows 10 его можно поставить на Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Linux и macOS. Мобильные версии Microsoft Edge имеются на Android и iPhone.