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Motorola (или Lenovo) в этом году уже выпустила немало интересных бюджетных смартфонов в различных странах. При этом только один из них работает в сетях 5G.

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После многих лет убытков смартфоны Motorola начали приносить прибыль. Во многом это произошло благодаря стратегии «5G для всех». Неудивительно, что Motorola собирается выпустить ещё больше смартфонов с наличием 5G.

Наиболее дешёвым смартфоном среди них станет Moto G50. Наверняка он кажется даже дешевле, чем Motorola One 5G Ace за $400 и Motorola One 5G за $445. В Европе его цена будет меньше 250 евро, про продажи в США пока ничего не сообщается.

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Аппарат выйдет на системе Android 11. У него будет крупная батарея ёмкостью 5000 мАч и три камеры сзади. Эти ключевые характеристики известны точно благодаря данным от китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования Tenaa. Из этого нетрудно сделать вывод, что в Китае смартфон тоже поступит в продажу.

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Кодовое имя у него Ibiza, номер модели XT2137-2. Известно об отверстии на экране под переднюю камеру и довольно широкой рамке внизу. Также известны размеры корпуса 164,95 x 74,93 x 8,95 мм, что находится на уровне с другими аппаратами с диагональю экрана 6,5 дюйма.

Разрешение этого экрана может быть только 1600 х 720 пикселей, что не помешает ему поддерживать частоту обновления 90 Гц. Будут версии с объёмом памяти 4 и 6 Гб, а объём хранилища 128 Гб. Мощность подзарядки составит 20 Вт. Основная задняя камера получит разрешение 48 Мп, ещё будет сверхширокоугольная 5 Мп и макро 2 Мп.

Среди слабых сторон можно назвать процессор Snapdragon 480, который придётся терпеть ради низкой цены.