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В далёком уже 2017 году появлялась информация о том, что Google работает на сменой для операционной системы Android, которая называлась Fuchsia. Фактической информации о Fuchsia немного. Говорится, что она может стать заменой как Android, так и Chrome. Теперь появились данные, что Google собирается предоставить разработчикам доступ к системе с открытым исходным кодом. Это означает, что скоро может быть выпущена бета-версия Fuchsia.

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Цель Fuchsia заключается в объединении устройств разных форматов. Если планы не изменились, Fuchsia сможет работать на смартфонах, компьютерах, умных колонках и многом другом. Здесь будут запускаться приложения для Android, поэтому переход с Android на Fuchsia станет несложным для разработчиков. У них не возникнет проблем с перемещением своих приложений для Android, даже если Fuchsia не основана на Linux.

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Обнаруженный в проекте Fuchsia в конце января код говорит о скором появлении бета-версии Fuchsia. Помимо ссылок на «релизы/F1» и «релизы/F2», трекер ошибок Fuchsia перечисляет исправления, которые должны быть в выходящей в будущем версии F3. Эти релизы могут указывать на то, что Google выпустит бета-версию Fuchsia, чтобы разработчики могли оценить систему и запустить её с помощью специализированного «Эмулятора Fuchsia».

В 2017 говорилось об интерфейсе Armadillo для Fuchsia. Поначалу он был ярким, но дальше Google сделала его более умеренным, чтобы помочь разработчикам подготовить свои приложения к переводу в новую систему. Спешить особо некуда, поскольку времени до релиза финальной версии системы наверняка ещё достаточно.