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Аппараты серии iPhone 12 поступили в продажу позже обычного, но сумели наверстать упущенное время за счёт высокого спроса. Высоким он остаётся и спустя несколько месяцев после старта продаж. Два аналитика прогнозируют, что Apple в конечном итоге может установить свой новый личный рекорд на рынке смартфонов.

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Аналитики Wedbush Стрекер Бэк и Дэниел Айвз считают, что Apple может поставить в этом году в общей сложности 250 млн. смартфонов. Это позволит превзойти рекорд 2015 года, когда ей удалось продать 231 млн. iPhone.

Таким образом, iPhone 12 может стать самым продаваемым iPhone в истории. По их мнению, в первом квартале будет продано 56-62 млн. экземпляров iPhone. Во втором квартале они ждут среднего значения около 40 млн. Такой устойчивой тенденции роста продаж Apple не наблюдалось в течение ряда лет. В последний раз такие хорошие продажи были у iPhone 6 в 2014 году.

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Сама Apple официально ничего не сообщает об объёме продаж iPhone. Считается, что iPhone 12 продаются хорошо, особенно две версии Pro. Хуже всего берут модель Mini, но даже она входит в список лидеров среди всех смартфонов по объёму продаж. По этой причине ожидается, что в линейке iPhone 13 тоже будет версия Mini.