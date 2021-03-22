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Китайский производитель Lenovo лидирует по объёму выпуска персональных компьютеров, но вот на рынке планшетов компания к числу лидеров не относятся. Теперь появились сведения, что Lenovo собирается выпустить на Android планшет верхней ценовой категории. Его наиболее очевидными конкурентами будут планшеты Samsung.

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Менеджер по выпуску ноутбуков Lenovo Лин Линь недавно поделился в китайской сети Weibo снимком экрана с меню настроек неанонсированного планшета на Android. Из этого снимка можно узнать кое-какие аппаратные характеристики, в том числе процессор и объём памяти.

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Судя по номеру модели, почти наверняка это Lenovo Yoga Tab 13. Не так давно данную модель заметили в списке сертифицированных устройств Android в консоли Google Play. Судя по скриншоту, этот планшет будет работать на процессоре Snapdragon 870, памяти у него 8 Гб, хранилище 128 Гб. На устройстве установлена оболочка ZUI 12.5 поверх Android 11, по крайней мере на китайской версии планшета.

В списке консоли Google Play скорее всего показана международная версия Lenovo Yoga Tab 13, так что технические характеристики могут немного отличаться. Хотелось бы верить, что привлекательными у этого планшета будут не только внутренние компоненты, но и стоимость.