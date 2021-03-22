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Смартфоны серии Samsung Galaxy S21 являются одними из лучших в мире Android. Они были представлены в январе и пользуются большим спросом, в том числе в США.

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Исследовательская фирма Strategy Analytics сообщает, что количество ввезённых в США Galaxy S21 5G в течение первого месяца продаж в три раза выше по сравнению с показателями первого месяца Galaxy S20 годом ранее. Точное количество не называется. Хорошие продажи могут быть результатом нескольких причин. Среди них можно отметить улучшенный дизайн и снижение цены.

Высокая стоимость Galaxy S21 Ultra в $1199 не сказалась на спросе отрицательно. На самую дорогую модель пришлось 40% продаж на территории США в первый месяц.

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Данная новость пришла вслед за другими, где говорится о высоком спросе в Великобритании и Южной Корее. Остаётся наблюдать за тем, сможет ли южнокорейский гигант сохранить эти впечатляющие показатели в ближайшие месяцы.

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Технологические компании по всему миру сейчас сталкиваются с серьёзной нехваткой полупроводниковых компонентов. Агентство Reuters недавно сообщило, что это может повлиять на аппараты Galaxy S21. Qualcomm старается выпускать главным образом флагманские процессоры, но на всех желающих не хватает.

Также будет интересно посмотреть на выступление Galaxy S21 во второй половине года. Samsung в это время обычно предлагает новую модель Galaxy Note, из-за чего продажи Galaxy S идут на спад. В этом году Samsung не планирует выпускать Galaxy Note, поэтому рассчитывает на стабильный спрос на Galaxy S21 в течение всего года. Ещё может быть представлена модель Galaxy S21 FE.