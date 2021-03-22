Бразилия оштрафовала Apple на $2 млн. за отсутствие подзарядки в коробке с iPhone 12
Перед началом продаж смартфонов серии iPhone 12 Apple объявила, что в комплекте с ними не будут поставляться зарядные устройства. Так она собиралась бороться с излишними электронными отходами. Как оказалось, экологические преимущества были сильно преувеличены. Впрочем, статистика говорит, что почитателей iPhone отсутствие зарядного устройства в коробке не отпугнуло.
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Агентство по защите прав потребителей бразильского штата Сан-Паулу Procon-SP оштрафовало Apple на сумму $1,9 млн. Там решили, что доводы Apple в пользу уменьшения электронных отходов не оправданы.
Когда Apple подтвердила отказ от зарядного устройства, говорилось о сокращении электронных отходов и выбросов за счёт использования более компактных и лёгких упаковок. Это якобы приведёт к сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу на 2 млн. тонн в год. С тех пор аналитики сделали вывод, что реальное уменьшение выбросов намного меньше, зато прибыль Apple стала заметно выше за счёт экономии на зарядных устройствах.
В ноябре прошлого года агентство Procon-SP объявило, что расследует решение Apple. В середине расследования Apple перестала отвечать на запросы о предоставлении информации. Procon-SP не смогла получить чётких ответов на свои вопросы. Например, стали смартфоны стоить дешевле для покупателей и уменьшился ли объём производства зарядных устройств Apple. Не получив ответов, агентство было вынуждено вынести обвинительный приговор.
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Среди причин штрафа называются вводящая в заблуждение реклама, плохая поддержка клиентов и несправедливые условия обслуживания. Procon-SP упоминает отказ Apple ремонтировать некоторые повреждённые водой iPhone 11 Pro после того, как они рекламировались как водонепроницаемые.
У Apple есть возможность оспорить штраф в суде. Вероятность выиграть апелляцию довольно высокая. Некоторые похожие обвинения Procon-SP в прошлом уже удалось оспорить. Другие производители смартфонов также начинают отказываться от зарядного устройства в комплекте поставки, поэтому подобное дело может стать не последним.
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