Samsung может заняться производством третьего варианта процессора Huawei 5G Kirin 9000
В последние несколько лет китайский производитель Huawei регулярно выпускает две флагманские линейки смартфонов. Весной выходит серия P с мощными фотографическими возможностями, а осенью производитель выпускает наиболее технологически продвинутые смартфоны года в линейке Mate. Естественно, здесь должны быть и наиболее продвинутые процессоры. Вот только в настоящее время Huawei продолжает страдать из-за санкций США.
реклама
В мае прошлого года Министерство торговли США изменило правила экспорта, вынуждая всех производителей с применением американских технологий получать лицензию, прежде чем они смогут поставлять компоненты Huawei. Это сильно усложнило жизнь Huawei. Компания была вторым по величине клиентом TSMC после Apple и она успела получить несколько передовых чипов Kirin 9000 до того, как новые правила вступили в силу. Они использовались в серии смартфонов Mate 40 и будут применяться в гибком Mate X2. Передовыми их делает техпроцесс 5 нм. Предположительно, в состав Kirin 9000 входит более 15 млрд. транзисторов.
Huawei также разработала процессор Kirin 9000E. Это разновидность Kirin 9000 с одним большим ядром блока нейронной обработки (NPU) и одним маленьким ядром. NPU используется для обработки связанных с искусственным интеллектом задач. Kirin 9000 оснащён 24-ядерным графическим процессором, а Kirin 9000E получил графический процессор с 22 ядрами.
Согласно информации из китайской социальной сети Weibo, скоро может быть представлен ещё один вариант Kirin 9000. По слухам, Kirin 9000L имеет более низкую тактовую частоту по сравнению с Kirin 9000 и 9000E. Тактовая частота большого ядра в Kirin 9000 составляет 3,13 ГГц, большое ядро Kirin 9000L работает на частоте 2,86 ГГц. Подобно Kirin 9000E, версия L также будет иметь одно большое ядро NPU и одно маленькое. Графический процессор Mali-G78 будет обладать 18 ядрами.
реклама
Kirin 9000L будет производиться на заводе Samsung Foundry, втором по величине контрактном предприятии после TSMC. Чип будет изготавливаться с использованием техпроцесса 5 нм EUV. Экстремальная ультрафиолетовая литография позволяет маркировать пластины тонкими шаблонами для размещения схем на кристалле. Чем тоньше линия, тем больше транзисторов помещается на чипе, что делает их более мощными и энергоэффективными. Впрочем, на Samsung Foundry запреты США тоже распространяются. Пока непонятно, имеет ли Samsung право заниматься производством Kirin 9000L, если даже он разрабатывается.
Также пока непонятно, какими будут отношения между США и Китаем. При предыдущей администрации США многие китайские фирмы рассматривались как угроза национальной безопасности США. Среди них была ByteDance, родительская компания Huawei и TikTok. Утверждалось, что Huawei тесно связана с правительством Китая. Зато OnePlus не испытывает никаких проблем с продажами своих смартфонов и аксессуаров в США.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила