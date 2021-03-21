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Смартфоны серии Samsung Galaxy Note могут быть снова выпущены в будущем году

Samsung не планирует отказываться от этих аппаратов навсегда
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Хотя Samsung в этом году не планирует выпускать смартфоны линейки Galaxy Note в 2021 году, это не означает, что они останутся в прошлом навсегда. Об этом говорится в сообщении южнокорейского информационного агентства Yonhap. Согласно его сведениям, руководитель отдела информационных технологий и мобильной связи Samsung Кох Дон Чжин, известный на Западе как DJ Koh, заявил об отказе компании выпускать новую модель Note в этом году. В качестве причины называется сложность производства двух флагманов с поддержкой S Pen «в течение года».

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Galaxy S21 Ultra стал первым смартфоном Samsung за пределами серии Galaxy Note, который поддерживает стилус. Согласно неофициальной информации, будущий гибкий аппарат Galaxy Z Fold 3 тоже будет включать стилус в свой состав.

В качестве другой причины пропуска Galaxy Note называется мировой дефицит чипов. Это большая проблема для производителей уровня Samsung, которая может повлиять на объём выпуска не только дорогостоящих моделей, но и аппаратов среднего и нижнего уровня.

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Кох Дон Чжин говорит, что серия Note вернётся в следующем году. При этом сроки анонса и релиза могут поменяться. Обычно эти аппараты представляли в августе и тогда же начинали продавать.

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Объём производства и продаж гибких смартфонов на фоне рынка смартфонов в целом остаётся крайне незначительным. Доля рынка Samsung в последние месяцы сокращается, а отказ от популярной серии Galaxy Note может сделать эту долю ещё меньше.

В настоящее время производители испытывают трудности с наращиванием объёма производства гибких смартфонов. Хотя проблемы с экранами по большей части решили, остаются другие сложные компоненты специально для гибких устройств.

Недавно были представлены новые аппараты линейки Galaxy A, которые в последнее время становятся всё более востребованными. Ещё в этом году ждут появления Galaxy Note 20 FE.

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