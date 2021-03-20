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Китай ограничивает использование автомобилей Tesla по соображениям конфиденциальности

Военным и государственным служащим не разрешат пользоваться электромобилями этого производителя
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Китай запрещает своим военным и госслужащим использовать автомобили Tesla, которые якобы представляют угрозу безопасности из-за сбора персональных данных. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Представители Вооруженных сил, сотрудники государственных предприятий в чувствительных отраслях и других государственных учреждениях отныне не смогут сесть за руль Tesla. Решение было принято после того, как «проверка безопасности» отметила способность внешних камер Tesla постоянно вести запись. Правительство Китая обеспокоено, что эти записи могут быть отправлены в США.

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Tesla стала очередной компанией, которую вовлекли в вялотекущую торговую вражду между США и Китаем. На этой неделе представители двух стран встретились для возобновления торговых переговоров. Несмотря на то, что страна принимает Tesla и производство её электромобилей, президент Китая Си Цзиньпин стремится избежать использования иностранных технологий в интересах развития собственных предприятий. Решение против Tesla идёт в русле ограничений США в отношении китайских компаний, в том числе Huawei, которая считается потенциальным риском для безопасности.

Это может затруднить рост Tesla в Китае. В 2020 году у Tesla был первый прибыльный год, во многом благодаря популярности компании в этой стране. Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире, а Tesla лидером продаж электромобилей.

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Производство автомобилей в Китае уже давно является целью Tesla. Компания в своё время подтвердила, что ведёт переговоры с правительством Китая об открытии завода летом 2017 года. Китай даже ослабил свои правила в отношении иностранных производителей, чтобы дать Tesla больше свободы действий. Другие крупные производители, такие как GM и Ford, уже производят автомобили в Китае в рамках совместных предприятий.

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