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Платформа социальных сетей Clubhouse на основе голосового общения за последние несколько месяцев значительно выросла. Такой рост не прошёл незамеченным для других компаний, таких как Twitter, Facebook и Telegram. Все они бросились разрабатывать своих конкурентов Clubhouse. Недавно стало известно, что ведётся бета-тестирование функции голосового чата для каналов Telegram. Теперь состоялся официальный анонс этой функциональности.

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С пятницы Telegram делает функцию голосовых чатов доступной внутри каналов. Несколько человек могут участвовать одновременно, общаясь на любые темы. Количество участников голосовых чатов неограниченно.

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В этой версии приложения представлены записываемые голосовые чаты, информативные списки участников, функция «поднятия руки», ссылки для приглашения выступающих и слушателей, названия голосовых чатов и возможность для публичных лиц присоединяться к голосовым чатам через свой канал.

«Это похоже на общественное радио, заново изобретённое с учётом реальных 21 века», считают разработчики Telegram. В отличие от Clubhouse и Twitter Spaces, функция голосового чата Telegram позволит пользователям записывать звук из голосовых чатов, сохранять разговоры и публиковать их для подписчиков, которые пропустили прямую трансляцию. К ним можно получить доступ в сохранённых сообщениях. Записываемые чаты помечаются красным цветом рядом с их заголовком.

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Участники могут поднять руки, чтобы показать администратора мак, что они хотят взять слова. Администраторы общедоступных групп могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу же открывают голосовой чат. Кроме того, для докладчиков и слушателей можно сделать отдельные ссылки.

При входе в голосовой чат на канале пользователи могут присоединиться через свой личный аккаунт или в виде принадлежащего им канала. Знаменитости и общественные деятели могут использовать это, чтобы не привлекать внимания к своим личным аккаунтам.

Пользователи Android могут выбрать, какое действие назначено на свайп влево в списке чатов: архивирование чатов, закрепление, отключение звука, удаление или пометка их как прочитанных.