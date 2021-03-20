Telegram получил поддержку голосовых чатов внутри каналов
Платформа социальных сетей Clubhouse на основе голосового общения за последние несколько месяцев значительно выросла. Такой рост не прошёл незамеченным для других компаний, таких как Twitter, Facebook и Telegram. Все они бросились разрабатывать своих конкурентов Clubhouse. Недавно стало известно, что ведётся бета-тестирование функции голосового чата для каналов Telegram. Теперь состоялся официальный анонс этой функциональности.
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С пятницы Telegram делает функцию голосовых чатов доступной внутри каналов. Несколько человек могут участвовать одновременно, общаясь на любые темы. Количество участников голосовых чатов неограниченно.
В этой версии приложения представлены записываемые голосовые чаты, информативные списки участников, функция «поднятия руки», ссылки для приглашения выступающих и слушателей, названия голосовых чатов и возможность для публичных лиц присоединяться к голосовым чатам через свой канал.
«Это похоже на общественное радио, заново изобретённое с учётом реальных 21 века», считают разработчики Telegram. В отличие от Clubhouse и Twitter Spaces, функция голосового чата Telegram позволит пользователям записывать звук из голосовых чатов, сохранять разговоры и публиковать их для подписчиков, которые пропустили прямую трансляцию. К ним можно получить доступ в сохранённых сообщениях. Записываемые чаты помечаются красным цветом рядом с их заголовком.
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Участники могут поднять руки, чтобы показать администратора мак, что они хотят взять слова. Администраторы общедоступных групп могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу же открывают голосовой чат. Кроме того, для докладчиков и слушателей можно сделать отдельные ссылки.
При входе в голосовой чат на канале пользователи могут присоединиться через свой личный аккаунт или в виде принадлежащего им канала. Знаменитости и общественные деятели могут использовать это, чтобы не привлекать внимания к своим личным аккаунтам.
Пользователи Android могут выбрать, какое действие назначено на свайп влево в списке чатов: архивирование чатов, закрепление, отключение звука, удаление или пометка их как прочитанных.
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