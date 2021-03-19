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В январе была информация, что Samsung работает над смартфоном на смену Galaxy A80. Galaxy A82 имеет сходный дизайн, в том числе камеру с возможностью поворачиваться. Теперь появились дополнительные сведения об этом устройстве. Аппарат уже получил сертификат Bluetooth SIG и недавно был замечен на сайте Geekbench.

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Предположительно, Galaxy A82 не будет продаваться в Европе. Вместо этого компания создаёт этот смартфон для Южной Кореи. Здесь может применяться сенсор Sony IMX686 вместо Samsung ISOCELL GW1. Основная камера будет обладать разрешением 64 Мп.

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Ещё здесь может быть чип квантового генератора случайных чисел (QRNG) для усиления шифрования данных на устройстве. Неизвестно, будет ли это дополнительным уровнем безопасности в помощь системе Samsung Knox или замена для неё.

Ранее ожидалось, что Samsung оставит прежний дизайн камеры. Это означает, что основная камера 64 Мп может снимать как сзади, так и спереди. Сейчас подобные камеры есть только на аппаратах серии Asus Zenfone.

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Что касается Geekbench, там Galaxy A82 5G имеет номер модели SM-A826S. Смартфон выйдет на Android 11, кодовое имя процессора msmnile. Он связан с Snapdragon 855+, выпущенным в конце 2018 года. Кроме того, объём оперативной памяти составляет 6 Гб. Смартфон набрал 755 баллов в одноядерном тесте и 2630 баллов в многоядерном.