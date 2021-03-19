Samsung Galaxy A82 может получить отдельный чип для шифрования и камеру 64 Мп
В январе была информация, что Samsung работает над смартфоном на смену Galaxy A80. Galaxy A82 имеет сходный дизайн, в том числе камеру с возможностью поворачиваться. Теперь появились дополнительные сведения об этом устройстве. Аппарат уже получил сертификат Bluetooth SIG и недавно был замечен на сайте Geekbench.
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Предположительно, Galaxy A82 не будет продаваться в Европе. Вместо этого компания создаёт этот смартфон для Южной Кореи. Здесь может применяться сенсор Sony IMX686 вместо Samsung ISOCELL GW1. Основная камера будет обладать разрешением 64 Мп.
Ещё здесь может быть чип квантового генератора случайных чисел (QRNG) для усиления шифрования данных на устройстве. Неизвестно, будет ли это дополнительным уровнем безопасности в помощь системе Samsung Knox или замена для неё.
Ранее ожидалось, что Samsung оставит прежний дизайн камеры. Это означает, что основная камера 64 Мп может снимать как сзади, так и спереди. Сейчас подобные камеры есть только на аппаратах серии Asus Zenfone.
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Что касается Geekbench, там Galaxy A82 5G имеет номер модели SM-A826S. Смартфон выйдет на Android 11, кодовое имя процессора msmnile. Он связан с Snapdragon 855+, выпущенным в конце 2018 года. Кроме того, объём оперативной памяти составляет 6 Гб. Смартфон набрал 755 баллов в одноядерном тесте и 2630 баллов в многоядерном.
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