Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Появление Windows 10X снова может быть перенесено

Как это часто бывает у Microsoft, сроки оказались не окончательными
[ ] для раздела Блоги
+
Gigabyte 6700XT в продаже
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Про систему Windows 10X впервые рассказали ещё в октябре 2019 года. Тогда она предназначалась для мобильных компьютеров с двумя дисплеями. Появились даже эмуляторы системы, которые желающие могут скачать и сейчас. Последний такой эмулятор появился в марте прошлого года, а в мае релиз операционной системы перенесли. Причём в процессе переноса система сменила направление и стала предназначаться для более традиционных компьютеров с одним экраном в начальной ценовой категории. Разработчики решили не изобретать велосипед и предложить систему для устройств, на которые уже существует спрос. Правда, Windows 10X всё равно нельзя будет установить на существующие компьютеры и придётся покупать новый.

реклама

Упоминания про устройство с двумя экранами Surface Neo с сайта Microsoft были убраны. Ожидалось, что система будет представлена нынешней весной. Новая информация рассказывает, что этого не произойдёт. Разработка системы должна быть закончена весной, но вот устройства на ней выпустят не раньше второго полугодия. Это неофициальная информация, Microsoft хранит молчание. В последний раз разработчики говорили, что система будет обладать поддержкой приложений Win32, хотя утечки данных опровергают это.

анонсы и реклама
RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
-22000р на 2060 - цены пошли вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Поскольку перенесли релиз версии системы для компьютеров с одним экраном, варианты для компьютеров с двумя экранами могут представить ещё позже. Кроме того, задержки могут повлиять и на обычную Windows 10. Прошлой осенью она получила малозначительное обновление. Microsoft направила ресурсы на Windows 10X, которая должна была получить статус RTM. С учётом переноса следующее обновление Windows 10 также может быть малозначительным.

Зато Windows 10 21H2 может принести большие новшества в плане внешнего вида. Данное обновление известно под кодовым названием Sun Valley. Windows для ARM может обзавестись эмуляцией x64. Не исключено, что появится поддержка Android-приложений в Windows 10.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows 10x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
+
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
13
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
86
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
14
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
59
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 59
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 88
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 86

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

23 смартфона Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12 Stable
1
Бюджетная GeForce RTX 3050 Ti может оказаться быстрее GeForce GTX 1080 Ti и неинтересна майнерам
34
Ветеран криптовалютного рынка предсказал скорое начало глобальной коррекции Bitcoin и Ethereum
76
В одном из украинских магазинов техники добывали Ethereum прямо на стендовых ноутбуках ASUS
76
Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 46 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 весной 2021 года
+
Xiaomi представила дешёвые 4K UHD телевизоры Redmi TV X на Android TV 10
1
Энтузиасты нашли способ уменьшить температуру GeForce RTX 3090 FE на 25 градусов потратив 800 р
36
Первые рублёвые цены Radeon RX 6700 XT оказались ощутимо ниже GeForce RTX 3070
48
Playstation 4 взломали и выложили в сеть эксклюзивные игры
7
Производительность Nintendo Switch Pro сравнится с PlayStation 4 Pro
7
В Steam проходит крупная распродажа игр от Ubisoft со скидками до 80 %
+
Разработчики Эфириума могут существенно увеличить доходность добычи, смягчив внедрение EIP-1559
144
В России самые дешевые тарифы на мобильный интернет – Content Review
32
Microsoft рассказала о способе бесплатного перехода с Windows 7/8.1 на Windows 10
28
GeForce RTX 3090 ощутимо уступает Radeon RX 6900 XT в играх с DirectX 12 при слабом CPU — тест PCGH
37
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT появились в российских магазинах — смотрим цены
19
Представители украинской торговой сети MOYO обвинили в майнинге посетителей магазина
12
RockStar воспользовались решением игрока для оптимизации загрузки GTA Online и выдадут ему $10 000
5
Radeon RX 6700 XT оказалась неэффективна в майнинге, принося доход на 20% меньше GeForce RTX 3060 Ti
18
В Call of Duty: Warzone позаимствовали эмблему украинского батальона «Азов»
198

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
86
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
13
5 причин срочно купить хороший комплект DDR4 памяти в марте 2021 года, не дожидаясь DDR5
34
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
25
Ключ на Windows 10 Pro упал в цене до $7,59 на распродаже
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
20
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
+

Сейчас обсуждают

Александр Богданов
09:30
Статья Британской новостной компании о том,что цитирует Франц пресс..Пусть Всевышний ниспошлет тебе хоть немного мозгов
Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
MrPegge
09:29
А с Навальным было слабо по дискутировать, гы.
Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
Jaster
09:29
В текущих реалиях не 400$, а 1200$
Видеокарты AMD с GPU Navi 23 будут соперничать с RTX 3060 в категории до $400 — данные инсайдера
w
09:28
это кара зелёным за невинно убиенных 3дфикс и глайд, да почат оне в бозе, сука же гнида курткв. Аминь
SLI-мост от NVIDIA RTX A6000 позволил объединить пару GeForce RTX 3090
Андрей Волин
09:26
Еле развивается - это звучит уже как комплимент))) Может всёже скорее наоборот? Развитие - это вверх, а не вниз, как сейчас)))
Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
nazgulsh
09:26
дерзко, конечно, я свою текущую Асусятину Стрикс 1080 Ти брал на исходе истерии майнинга версии 1.0 на компуниверс за что-то около 50 по тому курсу.. и в целом уже не надеюсь на повторение, хотя видях...
58% россиян не собираются покупать новые видеокарты в 2021 году
denisahagg
09:26
Здесь тест карт а не памяти
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
senseless
09:25
Охеревшие каменты. За них сколько человек, часов и денег отдали на халяву. Инфа бесценная по сути. Но народ не доволен.
Выясняем, достаточно ли RTX 3070 8Gb памяти - тест уникальной RTX 3070 с 16Gb VRAM от PRO Hi-Tech
pOdOnOg
09:24
В этом то и беда, что игроделы кладут болт на поддержку SLI в своих проектах. Задумка интересная, а перспективы призрачны...
SLI-мост от NVIDIA RTX A6000 позволил объединить пару GeForce RTX 3090
Renegade1979
09:24
Так за акции Огрызка или Теслы корпы обязаны платить дивиденды, а за державные долговые обязательства, если их ходлить, платят процент. Этим даже пользуются в Роисе и Кетае, скупили часть внешдолга СШ...
Intel заинтриговала тизером игровых GPU с микроархитектурой Xe-HPG и оставила загадочное послание
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем