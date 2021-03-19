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Про систему Windows 10X впервые рассказали ещё в октябре 2019 года. Тогда она предназначалась для мобильных компьютеров с двумя дисплеями. Появились даже эмуляторы системы, которые желающие могут скачать и сейчас. Последний такой эмулятор появился в марте прошлого года, а в мае релиз операционной системы перенесли. Причём в процессе переноса система сменила направление и стала предназначаться для более традиционных компьютеров с одним экраном в начальной ценовой категории. Разработчики решили не изобретать велосипед и предложить систему для устройств, на которые уже существует спрос. Правда, Windows 10X всё равно нельзя будет установить на существующие компьютеры и придётся покупать новый.

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Упоминания про устройство с двумя экранами Surface Neo с сайта Microsoft были убраны. Ожидалось, что система будет представлена нынешней весной. Новая информация рассказывает, что этого не произойдёт. Разработка системы должна быть закончена весной, но вот устройства на ней выпустят не раньше второго полугодия. Это неофициальная информация, Microsoft хранит молчание. В последний раз разработчики говорили, что система будет обладать поддержкой приложений Win32, хотя утечки данных опровергают это.

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Поскольку перенесли релиз версии системы для компьютеров с одним экраном, варианты для компьютеров с двумя экранами могут представить ещё позже. Кроме того, задержки могут повлиять и на обычную Windows 10. Прошлой осенью она получила малозначительное обновление. Microsoft направила ресурсы на Windows 10X, которая должна была получить статус RTM. С учётом переноса следующее обновление Windows 10 также может быть малозначительным.

Зато Windows 10 21H2 может принести большие новшества в плане внешнего вида. Данное обновление известно под кодовым названием Sun Valley. Windows для ARM может обзавестись эмуляцией x64. Не исключено, что появится поддержка Android-приложений в Windows 10.