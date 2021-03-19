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Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления (IC3) ФБР опубликовал отчёт за 2020 год. Там рассказывается, что жертвы киберпреступлений в США сообщили об общих потерях в размере $4,2 млрд. Это на $700 млн. превосходит убытки за 2019 год. Как и следовало ожидать, из-за увеличения убытков произошло увеличение количества полученных IC3 жалоб. В 2020 году организация получила 791790 жалоб, главным образом на фишинг, вишинг (видео-фишинг), смишинг (текстовый фишинг) и фарминг. В 2019 году было подано 467361 жалоб.

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Согласно отчёту, в прошлом году в IC3 поступило 28500 связанных с COVID-19 жалоб. Злоумышленники атаковали ряд больниц и медицинских учреждений, а также организаций страхования по безработице и другие, связанные с фондами закона CARES. Одной из наиболее распространённых схем обмана людей было выдавать себя за государственных чиновников и обращаться к жертвам через электронную почту, телефонные звонки и социальные сети, чтобы собрать личную информацию о них или попросить денег.

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Также наблюдался рост мошенничеств с использованием взлома деловой электронной почты. Преступники взламывают или подделывают электронные письма руководителей компании, а затем запрашивают перевод электронных платежей. Жертвы таких схем сообщили об убытках в размере более $1,8 млрд., что составляет значительную часть от общей суммы в $4,2 млрд.

Мошенничество под видом технической поддержки тоже находится на подъёме, потери превысили $146 млн. Это на %171 больше по сравнению с 2019 годом. Большинство жертв таких мошенничеств старше 60 лет. Программы-вымогатели принесли $29,1 млн. убытков, что в три раза больше, чем $8,9 млн. за 2019 год. Реальное количество жертв и финансовые убытки от программ-вымогателей в прошлом году скорее всего намного выше. Особенно с учётом того, что киберпреступники взяли в заложники несколько больниц и сетей поставщиков медицинских услуг в разгар пандемии.